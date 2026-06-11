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中國國家主席習近平近日訪問平壤，與北朝鮮領導人金正恩舉行高峰會。分析指出，雙方在此次會晤中各取所需，金正恩成功避開去核化議題，提升了國際地位；習近平則成功拉攏北朝鮮，藉此抗衡俄羅斯在當地的影響力。

習近平此次為期兩天的平壤之行，受到金正恩以21響禮炮及盛大表演熱烈歡迎。雙方在會談中刻意避開了敏感的「去核化」與美國議題，轉而強調深化合作。專家分析，這對金正恩而言是一大勝利，因為這顯示北京已默許北朝鮮作為核武國家的地位，使其在外交上能與俄羅斯平起平坐。

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對中國而言，此行的核心目標是將北朝鮮拉回自己的勢力範圍。隨著近年來平壤與俄羅斯因烏克蘭戰爭而關係緊密，北京急需展現影響力以維持平衡。雖然雙方在貿易、觀光及執法合作上達成共識，但分析家也觀察到，金正恩與習近平的私人交情似乎不如他與普丁那般親密，兩國關係更多是基於戰略利益的結合。

值得注意的是，金正恩在會中明確表態支持北京的「一個中國」原則，而中方也罕見提及軍事合作。此外，金正恩的女兒 Ju Ae 此次並未現身，學者 Benjamin Ho 認為這與中國講究外交禮節有關，不希望在正式官員場合出現未成年家屬。儘管雙方各懷鬼胎，但這場會晤無疑強化了中朝兩國在國際秩序重組中的夥伴關係。

原文出處：習近平訪北朝鮮！金正恩獲核地位默許，中朝各取所需

本文由AI協作，經編輯審核後發布