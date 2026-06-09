習近平訪北韓強調深化合作 金正恩稱挺北京堅持一中

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習近平夫婦專機一抵達平壤機場，金正恩偕同夫人李雪主立刻上前握手相迎。習近平今（2026）年首度出訪選擇來到平壤，而且是睽違7年再度造訪北韓，平壤方面以高規格款待，除了在金日成廣場掛起兩國領袖巨大肖像，舉行歡迎儀式，從機場到下榻賓館，沿途都有民眾夾道歡迎。

習近平在兩國領袖峰會上強調中朝友誼深厚，2國應加強戰略溝通、深化合作。

中國國家主席習近平表示，「推動中朝關係與時俱進，得到更大的發展，更好造福兩國和兩國人民，為地區乃至世界和平穩定和發展繁榮，作出積極貢獻。」

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金正恩則重申支持一中原則，同意兩國關係正邁向新的歷史起點。

北韓領導人金正恩說道，「我們相信這次訪問再次清楚展現，北韓和中國始終站在歷史正確的一邊，站在自主和正義的一邊，同時向世界表明，無論國際情勢如何變化，歷經時間考驗的朝中關係，依然牢不可破。」

分析指出，北韓派兵參與烏克蘭戰爭與俄羅斯關係越來越密切，習近平不願看到中國被邊緣化，因此有意藉此行鞏固對北韓的影響力。也有學者認為，這次習金會沒有提到朝鮮半島無核化，顯示北京立場已經有所轉變

新加坡國立大學政治學副教授莊嘉穎認為，「這次訪問沒有提及無核化和美國，表明北京希望這次訪問按照他們定義的中朝關係框架進行，這表明中國重視朝鮮的現狀。此外北京方面還釋出其他訊號，表明中國是與朝鮮溝通的渠道，因此任何實質性議題的討論都需要北京的支持、默許和參與。」

此外，學者觀察到，習近平此行雖然表示將擴大經貿等領域的務實合作，以及恢復邊境與兩國航班及列車往來，但是並沒有對北韓提出具體的經濟或安全承諾，峰會是否具有長遠的影響力令人質疑。

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