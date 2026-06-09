習近平訪北韓提及圖們江出海口合作！孫大千：戰略上緊盯日本脊梁！
大陸國家主席習近平近期出訪北韓，受到高規格接待，引發國際高度關注。前立法委員孫大千在中天《全球大爆卦》節目中指出，這次中朝領導人會晤背後所代表的意義，遠超過一般外交互動，更反映出東北亞地緣政治正在出現重大變化。
【中俄朝關係的微妙變化】
孫大千說，雖然中國、俄羅斯以及北韓關係看起來好像不錯，但是在過去很長一段時間裡，美國在中間做了許多”合縱連橫”的動作，讓三邊的關係其實是既合作又存在著相互競爭。
不過這個微妙的關係，在短短的一兩年內，也因為美國的大力幫忙，讓中俄朝變成了一個緊密的鐵三角。 他舉例，因為俄烏戰爭，所以俄羅斯變的跟中國關係更加緊密；日本軍國主義的抬頭，也威脅到朝鮮的利益，讓他更需要背靠中國或是俄羅斯。
不過孫大千認為，這次習近平到朝鮮訪問更值得關注的是，接下來中國與朝鮮的「圖們江出海口合作方案」，他指出圖們江流經中國大陸吉林省以及黑龍江省，這兩個東北大省是看的到海，卻沒有出海口，因此貨物出口必須經由遼寧大連港轉運。若未來與朝鮮取得在圖們江出海權的合作，將有助於東北地區直接出口，提升經貿發展與區域物流效率。
【穿越圖們江 直抵日本海!】
孫大千提及一個戰略上的特別意義，若是圖們江出海口允許中國大陸的船艦能夠自由進出，未來要抵達日本海，將不需繞一圈經過對馬海峽，而是直接由圖們江出海口通過，直抵日本本島。
最後孫大千說，他認為朝鮮會做出如今的決定，大概也是要感謝日本的軍國復辟， 讓此時此刻的中俄朝關係更加緊密，來應對東亞局勢的變化。他引用美國已故戰略學者布里辛斯基的觀點指出，歐亞大陸是全球地緣政治核心區域。如今俄羅斯、中國與北韓關係更加緊密，已逐漸形成歐亞大陸上一股強大的力量。
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