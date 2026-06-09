習近平訪北韓未提核武 金正恩堅持「一中」大讚北京「國際地位飆升」
中國國家主席習近平8日前往北韓展開時隔7年、兩天一夜的國是訪問，8日與北韓領導人金正恩在平壤錦繡山迎賓館會談。習近平表示，「希望推動全球治理朝著更加公正合理的方向發展」，並與北韓加強戰略協調。金正恩則歡迎兩國關係良好發展，並將「堅持一個中國原則」。
習近平與夫人彭麗媛9日在金正恩和夫人李雪主的陪同下，於平壤參觀中朝友誼塔，中國外交部長王毅和中共中央政治局常委蔡奇亦有參加。金正恩向習近平介紹了友誼塔內展現了韓戰時期中國人民志願軍與北韓軍並肩作戰的史料，習近平也向金正恩介紹志願軍陣亡官兵的情況。此外，習近平也在金正恩陪同下，參訪位於平壤的朝鮮勞動黨中央幹部學校。
習近平二訪平壤 金正恩重申一中
新華社報導，習近平8日就發展中國與北韓關係提出4點意見，分別是「堅持以高層交往為引領，夯實政治互信根基」、「堅持以為民造福為目標，提升務實合作水準」、「堅持以友誼傳承為動力，拉緊民心相通紐帶」、「堅持以公平正義為理念，豐富戰略協作內涵」。
習近平指出：「今年是《中朝友好合作互助條約》簽訂65周年」，因此「雙方要加強外交、執法、軍隊等交流，落實好我和總書記同志達成的重要共識，為中朝關係發展彙聚智慧和力量」，同時「中方願同朝方（北韓）加強發展戰略對接，擴大經貿、農業、建築、科技、醫療衛生等務實合作。」
習近平說道：「我提出構建人類命運共同體理念和四大全球倡議，希望推動全球治理朝著更加公正合理的方向發展，得到包括朝方在內的國際社會廣泛支持和積極回應。亞洲是中朝等地區國家的安身立命之所。中朝兩國應加強戰略協調和配合，堅定捍衛各自主權、安全、發展利益，共同維護地區和平與發展。」
金正恩重申兩國關係「牢不可破」，北韓將「通過黨際管道加強經驗交流互鑒，為朝方社會主義建設事業發展提供寶貴助力，幫助朝鮮人民同中國人民一道邁向現代化之路」，並稱讚北京「在習近平總書記同志領導下，中國取得令世界驚歎的發展成就，國際地位極大提升」。
金正恩強調：「近年來國際社會正經歷前所未有的巨大變化，朝方將始終不渝地堅持一個中國原則，堅定支持中國維護核心利益的政策和立場。鞏固和發展新時代朝中友誼是人民的選擇、時代的需要，是朝方始終不變的戰略選擇和堅定不移的戰略意志。」
北京默許發展核武 北韓可能軍援中國
南韓媒體《中央日報》報導，根據中國官媒消息，習近平並未在會談中提及朝鮮半島無核化，金正恩則強調會遵守一中原則，雙方似乎形成了某種呼應。習近平提到要加強雙方「軍隊交流」，被認為可能與台灣問題有關。
《中朝友好合作互助條約》第二條規定，若其中一方遭遇軍事侵略而處於戰爭狀態時，另一方將給予軍援。金正恩遵循一中原則，被解讀為若是中國入侵台灣，北韓可能給予中國支持的訊號。南韓海內外專家認為，一旦解放軍發動台海戰役，中國可能會要求平壤在朝鮮半島採取牽制行動，以此分散美軍力量。
此外，習近平在2019年6月訪問平壤時，曾直接向金正恩表達願為實現朝鮮半島無核化發揮積極作用，但此次中國官媒並未提及類似說法。分析人士解讀，在習近平訪問平壤前的3至6日，金正恩連續視察核材料與飛彈工廠，中國官媒隻字未提核武一事，這可能是北京在某種程度上默許北韓發展核武。
另一方面，習近平與金正恩8日也在平壤體育館觀看專場文藝演出。《我和我的祖國》《茉莉花》《紅旗飄飄》等耳熟能詳的歌曲引起全場強烈共鳴。朝中社表示，這些歌曲強調「朝中友誼的價值與緊密關係」。
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