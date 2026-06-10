習近平訪北韓未提無核化 分析：也不可能承認其擁核

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（中央社台北10日電）中國國家主席習近平結束對北韓的國是訪問，中方發布的訊息沒有提北韓「無核化」。BBC中文網綜合專家分析認為，目前中國不提無核化而強調經濟合作，只是階段性的策略選擇；中國不可能承認北韓擁核，否則會影響整個東亞的安全格局。

習近平於8日及9日對北韓進行國是訪問，並與北韓領導人金正恩舉行會談。

BBC中文網9日報導，根據新華社發布的會談紀要，「無核化」三個字一次都沒有出現。對比2019年習近平訪問北韓時多次提及半島無核化，以及北韓與美國對話，現在中方的表述出現了明顯轉變。

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事實上，自金正恩去年9月訪中以來，中國官方聲明中已不再出現有關「無核化」的表述。

在習近平訪問北韓前，北韓領導人金正恩的妹妹、勞動黨中央委員會部長金與正發表談話，稱「擁核國地位是絕對不可退的底線」。在習近平抵達平壤的同一天，金正恩還呼籲「指數級」擴充核武庫。

韓國國立外交院外交安保研究所博士李相淑形容當前的局面為「默許效應」：不提無核化而強調經濟合作，在外界看來，等同於默認北韓擁核的現實。

報導表示，「默許」和「承認」之間，隔著一條中國不會輕易跨過的紅線。

韓國國防研究院名譽研究委員李昌衡表示，中國不可能承認北韓擁核。對中國而言，如果北韓擁核得到承認，阻止韓國和日本自主研發核武器的理由將不復存在。「最終連台灣也會捲入其中，而這對中國來說是絕對無法接受的。」換言之，承認北韓擁核的代價，不只是半島格局的變化，而是整個東亞安全架構的重寫。

李昌衡又提到，他曾與中國軍事科學院的核專家探討過核洩漏的問題。中方判斷，如果北韓寧邊等地發生核物質洩漏事故，大約400公里的半徑範圍將受到污染，間接污染區域更高達1000公里。這意味著中國東北地區可能面臨核污染的直接威脅。

李昌衡表示，中國過去積極推動六方會談也是出於同樣的邏輯，「那並非為了幫助韓國，而是出於維護本國安全的考量。」

報導表示，當前中國對「無核化」表現沉默，更多是一種階段性的策略選擇，而非根本性的立場轉向。李相淑預測，從長遠來看，中國依然有可能向北韓重提無核化問題。

李昌衡認為，相比批准或承認北韓擁核，維持現狀或僅僅停留在和平修辭的可能性極大，因為承認北韓擁核會改變東亞的安全格局甚至地緣面貌，中國不可能做出這類超常的舉動。

對於習近平與金正恩會談沒有提「無核化」，香港明報引述韓國學者洪珉表示，中國發生了顯著轉變，之前是北韓與美國無核化談判的調停者，如今視北韓為對抗美國的強大戰略夥伴。（編輯：陳鎧妤/朱建陵）1150610