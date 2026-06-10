習近平訪北韓未提無核化 專家：中國以穩定為優先

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（中央社台北10日電）中國國家主席習近平昨天結束對北韓的訪問，此行中國、北韓媒體的報導均強調雙方將共同推動更大的合作，並未提及北韓核武計畫。德國之聲引述中國專家的分析稱，中國正逐漸採取新的優先次序：第一是穩定，之後才是無核化。

報導指出，中國、北韓官媒的報導中，引人關注的一點是：完全未提及北韓核武計畫。這與習近平2019年對北韓的訪問有所不同。當時中國媒體報導說，習近平表示，北京願在朝鮮半島無核化問題上發揮建設性作用。

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上月在北京舉行的川習會後，白宮稱雙方確認北韓去核的共同目標。但中方僅表示，二人就朝鮮半島核問題進行了磋商。

習近平此次訪問北韓前夕，北韓最高領導人金正恩視察一家新投產的核材料工廠，並誓言以「指數級」推進該國核武能力。他的妹妹金與正則稱核武國家路線是「絕對不可退讓的底線」。

9日，韓國外交部發言人朴一在記者會被問及中方是否事實上承認北韓「擁核國地位」時表示，無核化是國際社會一貫堅持的目標，中方也重申其在韓半島問題上的立場不變。

中國外交部發言人林劍本週在例行記者會上則表示，中方在半島問題上的立場和政策保持連續性、穩定性。韓聯社報導稱，韓國政府關注，中方強調既有立場不變的同時，近期對外不太使用「無核化」表述的情況。

德國之聲指出，美國布魯金斯學會今年4月刊登一篇天津外國語大學國別和區域研究院院長鄭繼永的分析文章，其中寫道，鑒於北韓的核能力已日益成為平壤政權合法性以及國家安全的一部分，中國正逐漸採取新的優先次序：第一是穩定，之後才是無核化。

鄭繼永在分析中寫道，這並不等同於認可北韓是合法的擁核國家，而是說，中國認為，強硬推行先去核的立場並不實際，可能危及地區安全。他表示，在北京看來，目前階段過分強調去核，不但會加劇平壤的抵抗，還會增加衝突激化的風險。（編輯：朱建陵/陳鎧妤）1150610