習近平訪北韓首提「軍隊交流」！金正恩挺一中 中朝軍事合作牽動台海

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習近平訪問北韓，表面上是中朝關係修補，真正值得警覺的是，北京正在把朝鮮半島重新放回印太戰略棋盤，並且把台海風險與半島風險悄悄連成同一張圖。

習近平8日至9日訪問北韓並與金正恩會談，韓媒特別注意到，習近平在金正恩執政後首次提及中朝「軍隊交流」，中國國防部長也隨行出席，這讓外界解讀中朝關係可能不只是政治互動，而有進一步軍事合作的訊號。金正恩也在會中表態支持「一個中國原則」，讓台灣問題被放進中朝共同政治語言之中。

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這個發展不能單獨看。過去幾年，俄羅斯入侵烏克蘭後，北韓對俄提供軍事支援的疑慮不斷升高，金正恩也藉此提高自身在威權陣營中的戰略價值。北京過去對平壤既需要又防範，既不希望北韓完全失控，也不希望北韓太靠近莫斯科；但在美中競爭、台海壓力與美日韓安全合作升高之後，中國重新拉近北韓，背後有清楚的戰略計算。

對北京而言，北韓最重要的價值不是經濟，而是牽制美軍。若朝鮮半島緊張升高，駐韓美軍、美日韓協調與美國印太司令部都必須投入更多注意力。台海一旦出現危機，北京當然希望美軍的戰略機動能力被分散，讓華府難以集中力量支援台灣。這就是為什麼韓國專家會分析，北韓可能被北京用來牽制駐韓美軍，使美軍在台海危機時面臨多線壓力。

金正恩支持「一中」也不只是外交辭令。它代表北韓願意在北京最在意的主權敘事上站隊，交換中國在外交、經濟、軍事或安全上的支持。中朝若進一步安排軍方高層互訪、部隊交流、聯合演訓或觀摩中俄軍演，台灣就必須把朝鮮半島變數納入台海安全評估。

這不是說北韓一定會在台海戰爭中直接參戰，但戰略牽制不需要直接參戰也能發生。飛彈試射、邊境挑釁、黃海或日本海緊張升高，都足以迫使美日韓分散部署與情報資源。威權國家之間的協作，往往不是簽署公開軍事同盟，而是在關鍵時刻製造多點壓力，讓民主陣營無法專注應對單一戰場。

台灣要讀懂這場中朝互動的意義。台海安全不只在台灣海峽，也在東海、南海、朝鮮半島與全球美軍部署的每一個節點。北京若能把台海、半島、南海與俄烏戰場的壓力彼此串接，台灣面對的就不只是解放軍，而是一整套威權陣營互相牽制民主國家的戰略環境。

接下來要看三個指標。第一，中朝是否安排軍方高層互訪或公開部隊交流；第二，北韓是否以觀察員或其他形式參與中俄軍演；第三，美日韓是否把台海與朝鮮半島風險更明確綁在同一套嚇阻架構中。

習近平在平壤談「軍隊交流」，不是一句普通外交話術，而是一個提醒：台海風險正在被放進更大的印太安全棋盤，台灣不能只盯著台灣海峽，必須看見整條第一島鏈的壓力正在同時升高。

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