習近平訪北韓 分析：進一步推動雙邊黨政軍交流

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（中央社記者張謙香港10日電）中國國家主席習近平時隔7年再度訪問北韓，分析稱，他有意進一步推動中國與北韓的黨政軍交流，加強兩國人員與經貿往來。

習近平昨天結束為期兩天對北韓的國是訪問，期間與朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩進行會談。

官方香港電台今天引述卡內基（Carnegie）國際和平研究院高級研究員趙通說，習近平此行主要目的是鞏固與提升中國與北韓雙邊關係，在重大戰略問題上進行協調與合作，並進一步推動雙方黨政軍交流，加強兩國人員與經貿往來。

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對於兩國媒體在報導「習金會談」時，未提及朝鮮半島核問題，趙通表示，目前中國更關注中美戰略競爭，在無核化議題上向北韓施壓，只會令中國與北韓關係疏遠；中國不允許雙邊關係在一些具體領域上出現分歧，妨礙整體戰略關係的發展，因此調整自己的戰略定位，以維護與發展兩國關係。

至於習近平指亞洲是中國、北韓等地區國家的安身立命之所，應加強戰略協調與配合，趙通認為，這番談話主要針對美國和日本，反映出中方希望在反對以美國為首的西方軍事聯盟陣營及日本軍國主義化的政策傾向上，與北韓作相關戰略協調。

趙通又說，習近平今年先後與美國、俄羅斯、北韓領導人會面，也不排除此行有向北韓傳遞其他國家的關切，但傳遞外交訊息並非這次訪問北韓的主要任務。（編輯：楊昇儒）1150610