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北韓官媒近日報導，中國國家主席習近平日前訪問平壤，與北韓領導人金正恩達成多項共識，雙方共同描繪了兩國關係發展的「遠大藍圖」。這次訪問不僅深化了傳統友誼，更展現兩國在區域穩定與戰略合作上的堅定決心。

根據北韓官媒《朝中社》（KCNA）報導，習近平在結束對平壤的兩天訪問後，與金正恩共同確認了發展中朝關係的戰略方向。雙方表示，這次會晤為兩國關係注入了新動力，並致力於將傳統的中朝友誼，打造為最強大且具戰略意義的關係典範。

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訪問期間，習近平與金正恩行程滿檔，除了正式會談外，兩人還一同視察了北韓勞動黨中央幹部學校，並在校園內親手種下紀念樹。隨後，兩位領導人前往「中朝友誼塔」，向在韓戰中陣亡的中國人民志願軍致敬。金正恩更設午宴款待習近平夫婦，最後親自前往機場送行，展現高度禮遇。

習近平在離境後致信金正恩，表達誠摯謝意。他在信中提到，雙方就共同關心的問題深入交換意見，並達成一系列重要共識，展現了維護地區和平穩定、共同促進繁榮的決心。儘管北韓近年與俄羅斯總統普丁關係升溫，甚至傳出派兵援助俄烏戰爭，但中國長期以來仍是北韓最重要的貿易夥伴與外交支柱。

值得注意的是，習近平此行發生在他與美國總統川普會晤的數週後。當時白宮曾表示，美中兩國領導人均重申了推動北韓「去核化」的共同目標。然而，此次習近平訪朝的熱絡氣氛，顯示中朝雙方在面對國際制裁與地緣政治壓力下，仍選擇緊密靠攏。

原文出處：習近平訪平壤會金正恩！北韓官媒讚：共繪中朝關係遠大藍圖

本文由AI協作，經編輯審核後發布