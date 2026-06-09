習近平訪平壤會金正恩！北韓官媒讚：共繪中朝關係遠大藍圖
習近平訪平壤會金正恩！北韓官媒讚：共繪中朝關係遠大藍圖
北韓官媒近日報導，中國國家主席習近平日前訪問平壤，與北韓領導人金正恩達成多項共識，雙方共同描繪了兩國關係發展的「遠大藍圖」。這次訪問不僅深化了傳統友誼，更展現兩國在區域穩定與戰略合作上的堅定決心。
根據北韓官媒《朝中社》（KCNA）報導，習近平在結束對平壤的兩天訪問後，與金正恩共同確認了發展中朝關係的戰略方向。雙方表示，這次會晤為兩國關係注入了新動力，並致力於將傳統的中朝友誼，打造為最強大且具戰略意義的關係典範。
訪問期間，習近平與金正恩行程滿檔，除了正式會談外，兩人還一同視察了北韓勞動黨中央幹部學校，並在校園內親手種下紀念樹。隨後，兩位領導人前往「中朝友誼塔」，向在韓戰中陣亡的中國人民志願軍致敬。金正恩更設午宴款待習近平夫婦，最後親自前往機場送行，展現高度禮遇。
習近平在離境後致信金正恩，表達誠摯謝意。他在信中提到，雙方就共同關心的問題深入交換意見，並達成一系列重要共識，展現了維護地區和平穩定、共同促進繁榮的決心。儘管北韓近年與俄羅斯總統普丁關係升溫，甚至傳出派兵援助俄烏戰爭，但中國長期以來仍是北韓最重要的貿易夥伴與外交支柱。
值得注意的是，習近平此行發生在他與美國總統川普會晤的數週後。當時白宮曾表示，美中兩國領導人均重申了推動北韓「去核化」的共同目標。然而，此次習近平訪朝的熱絡氣氛，顯示中朝雙方在面對國際制裁與地緣政治壓力下，仍選擇緊密靠攏。
原文出處：習近平訪平壤會金正恩！北韓官媒讚：共繪中朝關係遠大藍圖
本文由AI協作，經編輯審核後發布
其他人也在看
雨彈繼續炸！「大量雲雨帶」向中南部移 12縣市豪、大雨特報 大雷雨轟2地
氣象署今（10）日針對12縣市發布豪雨特報，表示受到滯留鋒面及西南風影響，易有短延時強降雨，臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市及屏東縣已有豪雨發生，今日高雄市山區有局部大雨或豪雨，苗栗以南地區及花東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積淹水，連日降雨，山區仍請留意坍方、落石及土石流。
梅雨解渴…這座水庫「暢飲」4300萬噸居冠！進帳量前3名有2座在南部
受滯留鋒面及西南氣流影響，台灣連日下起大雨或豪雨，全台水庫預期可進帳逾2億噸水，這次南部水庫大補水，其中，曾文-烏山頭水庫系統預期可進帳4300萬噸水，居全台水庫之冠，蓄水率回升至14.3%，一解南部旱象。
飛機餐誰家最好吃？長榮華航星宇掀論戰 一款飛機餐被推爆
搭機出國時，飛機餐好不好吃絕對是關鍵！一名喜歡長榮航空飛機餐的女網友習慣出國都選搭長榮航空，但偏偏媽媽卻是華航的忠實粉絲，讓她趕緊上網發文求救，詢問大家的飛機餐喜好。這篇貼文成功吸引大量網友討論，意外讓星宇航空成為飛機餐界的高人氣指標。
傅子純生前曾牙痛！沈玉琳憶罹血癌「同1徵兆」 呼籲身體警訊不可忍
與傅子純交情深厚的藝人兵家綺近日提到，傅子純在發病前曾受到牙痛困擾，當時甚至影響進食狀況。而沈玉琳得知相關消息後，也回憶起自己當時確診白血病前的身體變化，發現兩人出現相似徵兆。據《壹蘋新聞網》報導，沈玉琳表示，自己最初是出現牙齦腫脹情況，原本以為只是一般...
股價衝6字頭新高價！「銅箔大廠」5月營收達9.41億元年月雙增 看好HVLP4需求持續增加
[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導CCL飆股、銅箔大廠金居（8358）昨（9）日公布5月營收達9.41億元，月增4.56%、年增41.38%；今年1至5月累計營收為43.74億元，...
60萬股東臉都綠了！「這檔」遭外資狂砍8.8萬張 股價3天慘跌18%
台股昨（9）日展開強勢反攻，加權指數終場大漲1,201.66點，收在44,704.44點，漲幅達2.76%。不過，幾家歡樂幾家愁，擁有60萬股東的面板大廠友達（2409）成外資「吸血續命」對象，遭大砍8萬412張，加上投信與自營商同步賣超，三大法人合計賣超達8.82萬張，導致股價由紅翻黑，終場下跌0.40元、跌幅1.64%，收在24元；短短3個交易日累計跌幅已達18.94%。
胡瓜斷聯10年！陳盈潔病危全靠他代發言 不解許常德這行為
【緯來新聞網】胡瓜今（9日）舉辦記者會，宣布領軍的演唱會《鑽石舞台之夜》即將重返北流，然而提到樂壇大
小一兒在校掉乳牙！家長怒控老師沒顧好 揪醫問「這句」眾人全看傻
近期校園親師衝突頻傳，不少教師坦言，如今教學壓力愈來愈沉重，深怕一不小心就遇上「恐龍家長」。近日就有一名特殊教育老師分享，班上一名小一學生在校期間自然掉落乳牙，老師不僅第一時間妥善保存牙齒，還於放學時親自交還家長，沒想到卻遭家長質疑「沒有把孩子顧好」，甚至進一步詢問牙醫是否能向老師或校方求償，離譜情節曝光後，引發網友熱議。
唐綺陽 6 月星座運勢｜巨蟹三行星齊聚受矚目 12 星座水逆、感情、工作一次看
星座專家唐綺陽在6月星座運勢直播中指出，6月整體能量進入「火象主導、節奏加快」的交接期，也正好遇到節氣交接（夏至前後），氣場與環境變動劇烈，使整體局勢更不穩定，也更容易出現突發事件與結構性轉變。這是一段「轉折密集期」，包含工作、關係、人生方向，都可能出現明顯分界。
公審黃山料全網熱議 律師點破關鍵：影片讓多米多羅「人設崩壞」
台灣暢銷作家黃山料近日遭YouTuber多米多羅拍片公審，批評他的書籍很水、是不合格的作家，並狠酸「不要浪費紙好嗎！」連日引討論，林智群律師說，這個影片讓多米多羅人設崩壞。多米多羅的人設是「講幹話」，結果這個影片讓大家了解到他竟然有料。
翻身機會來了！罕見雙重吉兆發威 「4生肖狂吸財氣」躺著都能賺
近日迎來極其罕見的「金星合木星」與「海王星合月」雙重吉兆。塔羅牌老師艾菲爾在臉書提到，占星學中，金星象徵財富、物質享有與審美價值，木星則是帶來擴張、幸運的第一大吉星，兩者交會預示一波財富機遇正席捲而來。雖然海王星的加入，容易讓人產生迷惘感，但只要腳踏實地，將會被金木的和諧能量實體化。他點名4生肖「鼠、龍、羊、豬」的財帛宮已被點亮，原本凝滯的資金水位正強勢翻紅。
學生全免費 第一線教保人員只能摸黑吃冷飯
【記者 沁諠／台北 報導】近期部分縣市陸續宣布「學生全面免午餐費」，減輕家長經濟負擔，政策方向值得肯定。然而，
東森深度周報／邪惡早餐排行榜 飯糰高負擔第一名
東森深度周報／邪惡早餐排行榜 飯糰高負擔第一名
偵查隊分隊長陷貪瀆風波！涉洩密臨檢勤務給電子遊戲場…遭自家人拘提
嘉義市警察局第一分局偵查隊何姓分隊長遭檢舉，跟某連鎖電子遊戲場關係密切，疑有涉嫌洩露臨檢勤務及貪瀆情事，檢調昨天（9日）發動搜索，並拘提，帶回何男在內7人到案，詳細案情仍待釐清，所屬分局強調，基於維護警察風紀，秉持勿枉勿縱，同仁如有涉案，從重議處，嚴懲不貸。
6/10停班課一覽！山區強降雨恐致災 高雄這5區停班課
[Newtalk新聞] 受滯留鋒面與強烈西南氣流雙重夾擊，大氣環境極度不穩定，中央氣象署9日下午4時發布最新風雨預測。根據最新「24小時累積雨量預測」數據顯示，全台共有 7 個縣市的山區雨量已達到「停止上班上課」的法定標準，其中高雄市山區雨量預測最高更直衝 300 毫米！ 氣象署示警，西半部自今日入夜至明晚將迎來最強對流轟炸，至於明日（10日）是否停班停課，仍由各縣市政府權責機關最終決策公布為準。 達到「停班停課雨量標準」之 7 縣市名單：新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區（預測雨量最高達300mm）。 依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，未來 24 小時累積雨量預測達山區 200 毫米及平地 350 毫米以上，且已致災或有致災之虞，即達停班課基準，上述 7 縣市山區均已過標。 6月10日全台停班課最新資訊如下： 新竹縣 正常上班上課 苗栗縣 正常上班上課 台中市 正常上班上課 南投縣 正常上班上課 雲林縣 正常上班上課 嘉義縣 正常上班上課 高雄市 那瑪夏區、桃源區、甲仙區、六龜區、茂林區等5區停止上班、停止上課。查看原文更多N
咖啡廳講話「吵到讀書」！女客收紙條要求安靜 氣炸：這不是圖書館
近年「咖啡廳辦公」、「咖啡廳讀書」蔚為風潮，越來越多人會帶著筆電、課本到咖啡廳讀書或工作。但近來一名女子在路易莎內用時，卻被一旁學生嫌棄講電話太吵，還遞給她一張便條紙「要求安靜」，讓她相當不滿，當場反擊！
浪貓意外成人氣王！小貓每日擊掌「眼神死」讓網友笑翻
火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導 日前國外一處園區內的幾隻貓咪意外成為網路焦點，牠們憑藉著各自的獨特魅力迅速累積 …
雨彈狂轟「蟑螂大軍恐鑽入家門」！最高飛5公尺 1滅蟑神招讓牠消失
梅雨鋒面來襲，各地雨勢明顯，要留意可能出現積淹水狀況，原本躲在水溝內的蟑螂還能被沖出來逃命，甚至跑進家中繁殖。對此，環境部提供防蟑有3不原則，不讓蟑螂有機會在家裡繁殖。
科技股反彈熄火！美股漲跌互見 台積電ADR上揚
即時中心／綜合報導由於科技股反彈勢頭減弱，加上美國總統川普表示，美國必須對伊朗擊落美國直升機一事作出回應，美股週二（9日）呈現漲跌互見，道瓊終場上揚86.10或0.17%，收在50,872.11，標普五百下挫0.26%或19.08，那斯達克綜合下挫0.97%或250.84，費城半導體指數下挫1.93%或248.88，台積電ADR上揚1.12或0.26%，輝達下挫0.22或0.45。
空姐沒告訴你的事！是否經常搭機，根據登機「一習慣」即可判斷
每一次踏入機艙，對許多人來說只是旅程的起點，但對維持客艙秩序的機組人員而言，考驗才剛開始。當空服人員站在艙門口，一邊面帶微笑問候、一邊檢查登機證時，他們的眼神早已啟動專業的「掃描模式」。其實從乘客踏進機艙的那一刻起，空服員往往已經能大致判斷對方是不是經常搭機的人。令人意外的是，關鍵不在穿著打扮，而是一個許多人每天都在做的登機習慣。（記者唐家興）