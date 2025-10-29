習近平訪韓前夕抗議先來 慶州反中示威高喊「滅共!」
大陸國家主席習近平明(30)天將抵達南韓，今天舉辦地點慶州仍有大規模反中集會，示威者穿戴「滅共」標語，示威群眾一度與警方爆發肢體衝突。另外各國領袖接續抵達，古城慶州罕見出現大塞車。TVBS特派記者陳韻雯、崔重群來自南韓的報導。
為迎接APEC會議，南韓計程車特別設置了QR Code翻譯系統，提供英文、漢文及日文的即時翻譯功能。這項服務需要乘客掃描車內的QR Code，並等待司機批准後才能開啟對話功能。然而，TVBS採訪團隊實際體驗顯示，多數計程車司機並不願意啟動這項翻譯服務，使得此功能形同虛設。面對突然增加的外國遊客，當地餐廳的溝通服務也面臨挑戰。
慶州當地民眾對各國領導人的態度明顯不同。一位咖啡店老闆表示：「我喜歡美國，美國與韓國合作非常好。」這反映了當地人對美國的友好態度。相反地，在習近平即將抵達韓國前夕，慶州市民展開了一系列反中示威活動。在慶州知名景點「新羅大鐘」前，聚集了上百名抗議者，身掛「天滅中共」標語表達不滿。一位韓國反中民眾強調：「我不在乎習近平是否來訪或他做了什麼，我們只是不要中共在這片土地上，永遠不要。」
APEC領袖晚宴將於31日登場，晚宴菜單已經提前曝光。慶州特產「千年韓牛」、東海鮑魚、慶州獲獎的葡萄酒，以及具有韓國特色的泡菜和拉麵都將出現在餐桌上，整個晚宴將由「黑白大廚」Edward Lee負責烹飪。
由於千年古都慶州的飯店容量已經超過負荷，韓方特別調動了2艘大型郵輪，為參加會議的商業領袖提供住宿，確保APEC峰會順利進行。
