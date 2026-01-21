習近平認陸經濟發展風險增多 揭「十五五」2重要戰略任務

儘管大陸2025年GDP成長率達5％，符合去年兩會目標，中共中央總書記習近平昨在省部級主要領導幹部專題研討班開班式上指出，大陸發展正處於不確定難預料因素增多的時期，建設現代化產業體系、實現產業體系整體躍升，是「十五五」時期的重要戰略任務。

中共總書記習近平在省部級主要領導幹部專題研討班開班式上講話。（圖／新華社）

根據《新華社》報導，「省部級主要領導幹部學習貫徹黨的二十屆四中全會精神專題研討班」20日上午在北京的中共中央黨校（國家行政學院）開班。習近平在開班式上表示，大陸發展處於戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期。分析形勢，既要把各種因素考慮周全，又要善於把握其中一些關鍵因素如國際形勢、新一輪科技革命和產業變革等的新變化。要胸懷全局、登高望遠，在戰略上保持定力，在戰術上精心運籌，不斷增強中國發展的確定性和可持續性。

習近平強調，建設現代化產業體系、實現產業體系整體躍升，是「十五五」時期的重要戰略任務。要保持製造業合理比重，大力發展先進製造業。因地制宜發展新質生產力，推動科技創新和產業創新深度融合，並建設現代化基礎設施。各地區各行業要找準定位，堅持智慧化、綠色化、融合化方向，發揮比較優勢，形成上下游產業相互銜接、各展其長、同向發力的生動局面。

習近平指出大陸經濟發展風險增多。（資料照／央視）

習近平也提到，大陸人口多、市場大、產業全、發展動能強，有條件加快構建新發展格局。他表示，要堅持以國內大循環為主體，正確處理消費和投資、需求和供給的關係，堅持惠民生和促消費、投資於物和投資於人緊密結合，努力提高國民經濟循環質量和效率，讓內需成為經濟發展的主動力。他進一步指出，要以做強國內大循環提升擴大高水平對外開放的自主性，以拓展國際循環增強國內改革發展的活力，努力實現內外聯通、互促共進。

習近平表示，經濟發展和社會發展相輔相成，必須協調並進。要把改善民生作為促進社會發展的重點，在發展經濟的同時穩步提高人民生活品質。他表示，要堅持黨建引領，強化法治保障，夯實基層基礎，切實提高社會治理水準，並要統籌發展和安全，有效防範化解各類風險，切實維護國家安全和社會穩定。

