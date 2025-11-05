習近平讚好吃！APEC伴手禮「皇南餅」暴紅 排3小時才搶到

南韓慶州日前APEC峰會，期間南韓總統李在明將一款慶州傳統點心「皇南餅」，作為禮物贈送大陸國家主席習近平，習近平嚐後直呼「味道很好」，讓這款點心暴紅，每天要排隊3小時才能買到。

皇南餅。

綜合韓媒報導，皇南餅原是慶州老字號名產，自1939年創立以來以手工製作聞名，這次被選為APEC官方贈禮，李在明送給中方代表團時表示，「希望習主席能品嚐到慶州的風味。」由於反應熱烈，中方代表團又收到200盒追加皇南餅。

這起事件曝光後，皇南餅在慶州迅速暴紅，在慶州總店門前，如今每天擠搶購人潮，排隊時間長達3小時。報導指出，但人氣暴漲也帶來副作用，皇南餅官網近日緊急發布公告，提醒消費者「警惕非官方通路與高價轉售」，指出已有不少人以「習近平吃過的餅」為名，在網路高價炒賣。

至於在部分二手交易平台上，一盒原價1萬2千韓元（約256元台幣）的皇南餅，被炒至2萬5千韓元（約534元台幣），價格翻漲一倍，甚至有商家將普通紅豆餅冒充為「正宗皇南餅」。業者表示，皇南餅堅持全程手工製作，因此產量有限，但業者說，「哪怕一天要賣上千個，我們也不願放棄手工精神。」

