習近平賺了？財經網美曝「最新關稅」笑1句

▲美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平今（30日）在韓國釜山舉行長達1小時40分鐘的川習會。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平今（30日）在韓國釜山舉行長達1小時40分鐘的川習會，雙方針對稀土、芬太尼、部分關稅、大豆出口等問題達成共識，川普也宣布對中芬太尼稅降至10%。財經網美胡采蘋整理最新資訊指出，目前美國對中稅率是47%，引發稀土大戰的港口費措施也暫停一年，但她也笑說，可以「川普那個脾氣，可以開始猜這次會暫停幾個月了」。

胡采蘋今在臉書發文，今天美中貿易戰達成一個休兵協議，據中方發布的新聞稿，目前芬太尼關稅降10%，因為先前課徵了20%，所以現在芬太尼關稅剩下10%。而所謂的「對等關稅24%繼續暫停一年」，純粹就是話術，因為這部分一直就只有課徵低消的10%，因此對中總關稅就是：2018川普關稅+芬太尼關稅10%+對等關稅低消10%，「27%+10%+10%=47%」。

廣告 廣告

胡采蘋進一步解釋，因為川普說最新的稅率是47%，因此「2018川普關稅」應該是對中國商品平均課徵27%，有些商品10%、有些商品25%，而特殊產品還有個別關稅，例如電動車是100%，因此會取一個平均關稅。照川普的說法應該就是27%。

至於其他各種禁令，胡采蘋也指出，包括被實體清單制裁的公司持股50%以上的子公司、也要一併制裁的FDPR規定，目前暫緩一年。這個規定影響最大的應該就是中國聞泰科技的荷蘭子公司「安世半導體」，不過荷蘭法院已經搶先一步暫停聞泰的經營權，由法院指派的信託公司管理，所以聞泰也是啞巴吃黃連，川普解禁了他還是無法回到公司去。

至於引發這一波稀土大戰的港口費措施，胡采蘋也指出會「暫停一年」，但她也笑說，「川普那個脾氣，大家要不要在留言板下注，看看這次可以暫停幾個月」。

網友也留言猜測：「2個月」「3個月」、「明年四月底之前」、「我猜感恩節」、「我猜三個月內就會發作，農曆年前會給中國包紅包」、「聖誕節禮物進到美國之後，就可以恢復關稅了」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

川習會上桌「中國已經贏了」CNN分析：川普貿易戰成驚喜大禮

川習會5大亮點一次看！川普對成果超滿意「滿分10分給12分」

影／王見王！與川普大陣仗對談 習近平：美中繁榮互不衝突