習近平贈禮清單曝光 李在明收「電動單車、蘋果、還有彭麗媛演唱專輯」

南韓總統李在明日前展開訪中行程，其中雙方「互送禮物」也成焦點。（翻攝自李在明X）

南韓總統李在明於近日對中國進行國事訪問，雙方的「伴手禮」清單意外引發熱議。據南韓政界透露，中國國家主席習近平此次贈送了包括電動自行車、陶瓷茶具及畫作等多樣禮品，甚至還有一張錄有中國第一夫人彭麗媛歌聲的CD專輯，展現出高度的「軟實力」交流。

禮品清單藏巧思：電動單車與第一夫人的歌聲

雖然南韓總統府（青瓦臺）依外交慣例並未主動公開贈禮細節，但政界消息指出，習近平此次送給李在明的禮物內容相當豐富。除了傳統的藝術品如陶瓷、茶具與繪畫，最引人注目的莫過於現代化的「電動自行車」。

此外，由於習近平夫人彭麗媛曾是知名歌唱家，中方特別準備了收錄其演唱作品的CD專輯送給李在明，作為文化外交的一環，象徵兩國領導人私誼的增進。

回禮哲學：用「蘋果、柿餅」報答「皇南餅」之恩？

清單中另一個亮點是充滿庶民風味的「水果禮品」。習近平特別準備了蘋果與柿餅。外界分析，這可能是針對李在明去年10月的「貼心舉動」進行回禮。

當時習近平赴韓出席亞太經合組織（APEC）峰會，李在明贈送了南韓慶州著名的「皇南餅」（紅豆餡餅）。習近平此次選用蘋果與柿餅作為回贈，不僅符合傳統禮節，也被解讀為兩國元首在嚴肅的經貿談判外，建立起的一種「點心交情」。

韓方厚禮：捐贈一對石獅像展現友好

在贈禮方面，李在明也準備了象徵吉祥的「麒麟圖」與金箔龍紋畫框致贈習近平，並送給彭麗媛南韓傳統工藝飾品及高人氣的美容儀。

值得注意的是，韓方更藉此訪華契機，宣布將由「澗松美術館」收藏的一對石獅像正式捐贈給中方，作為兩國文化資產交流的重大象徵，以此加深兩國關係的穩定發展。

