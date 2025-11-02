習近平贈送李在明兩部小米手機 笑問「檢查一下有沒有後門」

（德國之聲中文網）在APEC領導人峰會結束後，習近平在慶州對韓國進行國事訪問。李在明在當地為習近平舉行了晚宴。這是11年來中國國家主席首次訪問韓國。

李在明向習近平贈送榧木圍棋盤和螺鈿漆器貝母圓形托盤。有報道稱，兩位領導人均喜愛圍棋，2014年習近平訪韓時，韓方曾贈送圍棋棋子。

習近平則向李在明贈送兩部中國小米旗艦智能手機及文房四寶套裝。

李在明拿起一個手機盒子看了看，然後問習近平：“通信安全怎麼樣？”習近平和其他在場官員聞言大笑。習近平指著手機說：“您可以檢查一下有沒有後門。”

廣告 廣告

路透社報道指出，選擇小米手機作為禮物，凸顯了習近平對中國科技發展的雄心壯志。小米手機產自中國，而韓國正是智能手機巨頭三星電子的故鄉。

中國外交部和小米公司沒有立即回應路透社就此事置評的請求。李在明總統辦公室表示，對習近平贈送的禮物不予置評。

李在明呼籲韓中共同努力重啟與朝鮮的對話

另據法新社報道，韓國總統李在明呼籲中國國家主席習近平幫助重啟與朝鮮的對話。據李在明辦公室消息，李在明周六在與習近平會晤時表示：“我希望韓國和中國加強戰略溝通（……），共同努力重啟與朝鮮的對話。”

李在明辦公室對外表示，李在明強調了地區“穩定”的必要性，並提及“近期中朝高層接觸”。他認為，這些會晤將有助於“為與平壤和解創造條件”。

今年9月3日，朝鮮領導人金正恩在北京參加了紀念中國抗戰勝利80周年的盛大閱兵式，他與習近平並肩而立。首爾正努力在其最重要的貿易伙伴中國和韓國的主要安全保障國美國之間維持平衡。中國與朝鮮保持著密切聯系，而朝鮮在官方層面仍與韓國處於戰爭狀態。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: 德正 (路透社、法新社)