「習近平身高」登熱搜！站190公分川普旁竟「一樣高」 國家級秘密被曝

美國總統川普（左）與中國國家主席習近平，10月30日在南韓釜山舉行會談後，2人步出會場。美聯社



全球矚目的川習會落幕，而「習近平身高」5字意外登上熱搜，主要是中國國家主席習近平與美國總統川普10月30日在南韓釜山舉行會談前合影，網友發現習近平竟然又長高了，站190公分川普旁竟「一樣高」；對比2017年「川習會」照片，可見當時川普明顯高出習近平不少。對此，不少網友認為習近平這次可能在「鞋子裡」動了手腳。

「中共國家主席習近平，在網上能查到的身高資料是『约180cm』，因為這是『國家機密』！」網友以一句話道盡習近平身高不能說的秘密。熱議指出，根據資料，川普身高約190公分，習近平178公分或約180公分，兩人站在一起應該有身高差；不過，30日南韓釜山川習會，兩人會前合影照片顯示，習近平站在川普身旁，兩人竟然一樣高。

對比2017年川普訪問北京與習近平見面，當時合照顯示川普明顯高出習近平半個頭左右。有網友猜測，習近平這回在南韓登場的國際會議中，或許認為不能矮人一截，在鞋子裡做了文章，以撐出氣勢。

此外，網友也找出2015年習近平與前總統馬英九會面合照，兩人當時身高相當，但2024年再度同框時，習近平明顯高出馬英九半顆頭。社群平台X帳號「墻國荒誕字」曾指出，習近平的「身高變化」在不同場合作為外交氣場的一環，已非首次出現。

2025年10月30日，美國總統川普與中國國家主席習近平在南韓釜山會談。路透社

取自X墻國荒誕字（墙国荒诞字）

