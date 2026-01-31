習近平軍方大整肅 實戰派張又俠落馬！經濟學人警告台灣「危險了」

編譯林浩博／綜合報導

中國國家主席習近平近期對軍方高層的整肅，規模之廣為中共逾半世紀以來首見。英國《經濟學人》29日發出警告，世界應為此感到擔憂，因為一旦共軍最高將領全對習近平唯命是從，台灣可就危險了。

遭整肅落馬的中共軍委副主席張又俠。英國《經濟學人》警告，一旦習近平的幕僚缺乏像張又俠這樣的實戰派給予勸誡，身邊只剩唯命是從的人圍繞，台海戰爭風險將激增。（圖／翻攝自X平台 @panguqianxun）

習近平的大清洗

1月24日，中國國防部宣布，中央軍委副主席張又俠與聯合參謀部參謀長劉振立，因涉嫌違紀而遭到調查。如此規模的對軍方高層清洗，是1971年以來首見。當年毛澤東的準繼承人林彪，政變奪權失敗後，於搭機逃往蘇聯途中，在蒙古墜機身亡。

共軍總兵力達200萬人，此種規模軍隊的領導層遭到整肅，也意味著中共對自家黨員與官員的查處動作大幅增加。《經濟學人》分析，儘管中國政治是個外人看不透的黑箱，種種跡象都指出習近平完全掌控了黨。唯一留給外界的問題是，這場清洗對中共犯台準備的影響。

2025年超過100萬名中共黨員，因貪污與所謂的政治偏差，遭到官方的調查。這數字為習近平2012年上台以來最多，也比起兩年前暴增了60%。此類清洗多數並非權力鬥爭的結果，而是單純中共內部的紀律糾正。由於黨在法律之上，又無來自媒體的第四權監督，中共依賴黨內部的政策以確保黨員風紀。

去年10月高層官員聚首北京開會，205名中央委員，當中37人不見蹤影，據信是遭到了調查。而且不只高層，調查也不放過較低階層的人員，造成黨員人人自危；互不信任的幹部，被迫依賴緊密的人際網絡以尋求安全感；傾向改革的人被嚇得動彈不得。

1979年中國與越南爆發短暫戰爭，雙方後續又在邊境多次會戰，當中1984年的「兩山戰役」，張又俠憑藉出色指揮能力而大放異彩。（圖／翻攝自X平台 @BeijingDai）

軍方內部再無人踩煞車

受這波清洗影響最大的，當然是共軍。軍方報媒對兩名高層的落馬，以與反腐戰爭相關模糊帶過，但同時實質上也指控他們違抗了習近平。報媒痛批兩人造成的影響「極度惡劣」，為解放軍的「政治生態」和「作戰能力」建立，帶來了「巨大傷害」。

如果事情真如官媒所說，西方或許應該慶祝張又俠、劉振立出局，因為中國軍隊的威脅日益上升。中國海軍規模已超越美方；五角大廈認為中國最遲2035年將擁有9艘航空母艦，比當前的3艘再增加6艘，緊追美國的11艘；2030年以前，中國核彈頭數量預料至少1000枚，雖然少於俄羅斯與美國，也比2023年數字翻倍。

《經濟學人》指出，清洗所造成的影響，遠比想像複雜。五角大廈去年12月的報告即認為，習近平的清洗短期恐打擊共軍運作有效性，但長期會使其變得更加專業。而且還有一大風險是五角大廈所避而不談，那就是關於台海等危機的軍方幕僚團隊遭到掏空。

美國官員相信，習近平已下令共軍2027年之前具備攻台能力。部分人懷疑台灣若無外部馳援，將無力保衛自身。儘管美方軍售台灣，恐怕仍無助於擊退侵略，因為雙方並無條約要求美國介入協防。對於中國強大軍力的恐懼，已促使國民黨主席鄭麗文等台灣部分政治人物，質疑增加軍費是否終究徒勞。

張又俠是共軍少數具備實戰經驗的將領，他參與過鄧小平時代對越南的戰爭。西方分析師普遍認為他能勇於向習近平說不，因為兩人的家族淵源，可回溯至中共掌權的1979年。但隨著他與劉振立被剔除，再加上此前2022年踢掉5人的大整肅，中央軍委會只剩兩名成員，一個是擔任主席的習近平自己，另一人是負責反腐的政治委員，並無實戰經驗。

《經濟學人》反問，想像習近平將空缺全由聽從他意志的人補上，還有誰會敢觸犯逆鱗，勸戒習近平犯台仍面臨重大風險？

