習近平返國致電謝金正恩 強調深化兩國合作「踏新歷史征程」
大陸國家主席兼中共中央總書記習近平昨（9日）向北韓國家領導人金正恩發送感謝電，表示此次國是訪問期間，雙方就共同關心的重要議題深入交換意見，達成一系列重要共識，對訪問成果感到滿意，並強調願與北韓共同推動國關係邁向新的發展階段。
北韓媒體揭習近平「致電感謝」
據北韓官媒《朝中社》10日報導，習近平在電文中表示，在圓滿結束訪朝行程後，「謹代表中國黨、政府及人民，並以我與夫人彭麗媛教授的名義」，向金正恩及夫人李雪主，以及朝鮮黨、政府和人民表達誠摯問候與感謝。
習近平指出，此次訪問期間與金正恩舉行坦誠且深入的會談，增進了彼此之間更全面、更深刻的了解，也為未來雙邊關係發展指明更清晰方向。他強調，中朝關係已踏上新的歷史征程，願與金正恩共同把握國際局勢變化和時代發展趨勢，持續維護、鞏固並發展兩國傳統友誼與戰略合作關係。
此次訪問是習近平自2019年以來，時隔7年再次訪問朝鮮。8日抵達平壤時，金正恩親赴機場迎接，展現高規格禮遇。雙方隨後舉行會談，就深化戰略互信、加強實質合作以及推動傳統友誼傳承等議題交換意見。
北京：此訪彰顯大國擔當和國際影響力
另大陸官媒《新華社》10日報導，中共中央對外聯絡部部長劉海星向隨行記者介紹此訪情況。劉海星指出，習近平總書記此訪立足雙邊、放眼世界，開啟兩國關係新前景，增添和平發展正能量。國內外輿論對此訪給予高度評價，普遍認為訪問時機關鍵，戰略意義和影響遠超過雙邊範疇，「充分彰顯中國的大國擔當和國際影響力」。
訪問圓滿成功，主要成果體現在三個方面：一、兩黨兩國最高領導人掌舵領航，為兩國關係與時俱進發展指引大方向；二、深化各領域務實合作友善交流，為兩國社會主義事業注入新動力；三、牢牢掌握時代潮流及歷史大勢，為促進區域及世界和平發展增添正能量。
兩國官方媒體皆指出，兩位領導人已經同意擴大在政治、經濟與文化等各領域的合作，並承諾兩國政府之間未來將進行更緊密的戰略溝通。 習近平強調，願與金正恩「基於根本和長遠利益」展開合作，穩步維護、鞏固並發展雙邊關係，進一步為區域及全球的和平與發展做出貢獻。
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