習近平這通電話「極不尋常」？談話內容曝 外媒稱台美關係已到轉捩點

川習談話內容曝。圖／新華社

美國總統川普與中國國家主席習近平，昨（24日）晚間進行通話，即使雙方在通話後並未進一步提供細節，川普僅在社群平台表示與習近平討論了烏克蘭戰爭、芬太尼與大豆等議題，不過中國官媒新華社透露，習近平提及「統一台灣」一事；對此專家分析習近平在中日關係之下欲影響川普觀點才主動致電，而川普「潛台詞」也曝光。

美中24日晚間通話！新華社通稿內容曝

根據新華社通稿，習近平在通話時對川普闡明北京對於台灣的原則與立場，強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分，稱「中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果」；習近表示，自釜山會晤以來，中美關係「穩定向好」，說明了中美「合則兩利、鬥則俱傷」。

廣告 廣告

新華社指出，川普稱中國當年為二戰勝利發揮了重要作用，能理解台灣對於中國的重要性，還稱習近平是「偉大的領導人」，更接受了習近平明年4月訪問北京邀請，川普也將邀請習近平明年訪問美國。

外媒分析習近平主動致電川普。圖／新華社

這通電話「極不尋常」？美媒：習近平主動致電川普

對此美國《華爾街日報》指出，知情人士認為習近平主動致電川普「極不尋常」，分析受到日本首相高市早苗公開談論「台灣有事論」影響，試圖在此刻影響川普看法；然而談話中川普未針對高市言論進行表態，沒有明講是否會軍事干預台海衝突，僅在過去曾公開承諾「協防會削弱他與習近平談判的地位」，稱習近平也曾承諾在川普任期內不會發動侵襲，中方則對此則未承認。

川普未清楚表態高市早苗「台灣有事論」！他分析潛台詞：中日問題自己解決

台灣國際戰略學會理事長王崑義向星加坡媒體《聯合早報》分析，他也判斷這通電話是因日前高市「台灣有事可能會讓日本進入存亡危機」引起中國不滿，習近平才主動打給川普；不過川普僅確認了台灣對大陸的重要性，並沒有表態高市涉台言論，指出川普潛台詞是「中日問題現在是外交問題」，美國要「你們自己解決」。不過王崑義也判斷，若中日之間真爆發戰爭，美國也因「美日同盟」必須插手。

外媒分析習近平因高市早苗言論致電川普。圖／翻攝自白宮臉書

專家：台美關係已到轉捩點

美國約翰霍普金斯高等國際研究學院全球事務教授白蘭斯（Hal Brands）23日則以《台灣已至轉捩點》為題發表評論，他認為多年來相信「中國不會拿下台灣」，但現在無法保證；長期以來北京採取非戰爭手段脅迫台灣，同時於必要時刻發動武器，過去該項戰略反讓台美關係更緊密。

然而台灣地理位置掌控中國沿岸通道，也在美國第一島鏈的中央位置，若被中國掌控，可能對菲律賓、日本構成威脅，破壞美國在西太平洋的安全體系，因此中國透過軍演、灰色地帶干預、外交孤立脅迫台灣生存空間。

白蘭斯指出，雖然台灣正努力加強國防，軍演也變得更務實，明年國防預算占比更預計會超過GDP的3％，不過他認為台灣現在政治內耗，加上貿易關係、國防支出、與美中談判問題，讓台灣對美產生不確定性，加上賴清德言辭有時讓中國不滿，也影響部分美國決策者；白蘭斯點出台美關係正面臨一個關鍵的轉捩點，可能讓雙邊關係更加緊密，也可能引發危機。



回到原文

更多鏡報報導

川習再通話！習近平又提「統一台灣」語帶警告 川普：受邀明年4月訪中

又是中國人！他抱怨家長放任孩童路邊大便 韓網驚：要變糞便島了

時代感酷東西曝光！網驚見「中華民國」4字 竟無共產國家痕跡