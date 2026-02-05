習近平通話喊「台灣是中國的領土」！他28字解讀川普立場

國際中心／黃依婷報導

川普與習近平通話，談及包括台灣在內等多項議題。（圖／翻攝自白宮官網）

美國總統川普（Donald Trump）4日與中國國家主席習近平通話，談及包括台灣在內等多項議題，中方並宣稱台灣議題是中美關係最重要議題、台灣是中國的領土等。對此，政治工作者周軒也曬出中國媒體報導內容，並用28字解讀川普立場。

周軒曬出《新華社》報導內容，並擷取出當中提到台灣的部分，「習近平強調，台灣問題是中美關係中最重要的問題，台灣是中國的領土，中方必須捍衛國家主權和領土完整，永遠不可能讓台灣分裂出去。美方務必慎重處理對台軍售問題；川普表示我重視中方在台灣問題上的關切，願同中方保持溝通，在我任內保持美中關係良好穩定」。

周軒看完後也困惑，「新華社放這段出來，不知道他們總編輯會不會被抓走」，也解讀川普的說法「就是打哈哈，哈哈哈哈哈，習近平對台的意見，沒有得到任何正面回應」。

