習近平通話川普提「北京紅線」！明居正談美中台角力：政策轉變形同自宮

美中領導人5日進行通話，中國國家主席習近平重申「台灣」是美中關係最重要的議題，要求美方務必慎重處理對台軍售。針對美國對台政策是否會出現改變？台大政治系名譽教授明居正於風傳媒節目《下班瀚你聊》分析，大國領導人的思路確實會影響整個世界，但美國對中國的政策並非一夕形成，思路短時間內難以改變；他也提到，一旦美國對台政策發生變化，等同「自宮」。

明居正斷言，美國對中國政策產生變化的可能性很小，因為美中關係是慢慢走到這一步的，美國總統川普（Donald Trump）第一任期內從2017年就任至2018年3月，對中國的看法是要平衡貿易逆差，包含香港在內，美國當時對中國貿易逆差為每年5000多億美元；美中貿易戰爆發1年後，兩國在G20峰會上重新談判，但最後中國卻撕毀和約，​川普意識到中國並不如他所想，對中思路產生變化。

​明居正表示，川普第一任的中後期，認清兩國對國際事務看法不同，認為中國試圖破壞、改變現有國際秩序，美國相信民主、自由、人權及法治；中國則是一黨專政，黨的權力不受約束，因此美國跟中國的關係已經回不去了，已然僵化跟固化，最終只有兩種結果，美國共產化或中國民主化，沒有中間路線。「不要對中共有天真的想法！」，他表示，美國現在就是慢慢清醒了，川普回鍋後恢復「西部牛仔」的作風，單打獨鬥，打得更用力。

明居正：台海議題已是國際政治焦點

至於台灣扮演何種角色？明居正指出，如果中國拿下台灣，台灣海峽內海化後，甚至中國再拿下南海的話，航道成本將會大增，如今反共已經成為目前國際政治的主要議題，而台灣站在全球反共浪潮的第一線，就如同當年二戰打納粹、日本，把主要議題解決了，其他事情才能擺平，因此台灣並非孤立在國際當中的。

明居正表示，台海周邊有許多國家，這些國家的動向、政策乃至意志都會影響兩岸，台海議題是鑲嵌在國際政治裡面的。而一旦美國對台政策發生變化，等同美國「自宮」，假設失去台灣，中國便會漸漸將美國擠出亞洲；美國離開亞洲後，國際美元便會下滑，便導致美國內部美元下滑，造成財政很糟糕的問題。

