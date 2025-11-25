習近平通話川普稱收復台灣 陸委會：反侵略、護家園才是歷史意義

陸委會外觀。廖瑞祥攝



中共新華社昨（11/24）日晚間報導，中國國家主席習近平與美國總統川普（Donald Trump）剛完成通話，而習近平在通話中強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分。對此，陸委會表示，反侵略、護家園，及追求真正和平，才是二戰歷史意義。

陸委會首先回應，已注意到相關通話，也注意到雙方對於會談內容的說明差異很大，中共側重臺灣問題，並稱美方理解臺灣問題對中方的重要性，美方則隻字未提。相對於新華社報導習近平提及台灣，川普在他的社群轉述則都沒有提及。

陸委會表示，1945年10月25日，中華民國代表同盟國在台灣接受日本投降，中共意圖扭曲二戰歷史文件及聯合國相關決議，不實敘事無法改變臺灣從來都不是中華人民共和國一部分的客觀事實。

陸委會強調，反侵略、護家園，及追求真正和平，才是二戰歷史意義。面對中共近來各種意圖改變區域現狀的單邊行為，將繼續與各方合作，共同確保區域及台海的和平、穩定與繁榮。

