習近平通話雙普 不只共管台海

中國大陸國家主席習近平4日突然與俄羅斯總統普丁視訊通話後，又與美國總統川普通電話。這特殊的情境顯然是擺脫外交禮儀的戰略溝通：大國領導人直接對話把話講清楚，以免誤判。這在大國競爭中極為罕見，通常是有事發生且處理時間緊迫，才需要領導人直接通話。

因此習近平主動通話俄美領袖，不能以中國新型態外交或為「川習會」鋪路來簡單解讀。在競爭情境中主動通話的一方意味著「有求於人」，誰先打電話就算誰輸。但這次習是和普丁通話後，再與川普通話。世界一盤棋，要釐清就需梳理世界大事的時間線。

2月1日，俄羅斯國安會祕書長蕭伊古突然抵達北京，只待一天就走。蕭伊古是普丁的親信，他來應是銜命找中國幫忙。2日川普宣布與印度達成貿易協議，印度停止購買俄羅斯石油，換取關稅從50％降至18％。俄羅斯財政收入全靠油、氣出口。現在歐洲不買，印度又不買，如果中國也不買，俄羅斯財政就要崩潰了。

此外，川普以動武威脅策動伊朗變天，如果成功，美國勢力就會從伊朗直接插入高加索地區，那是俄羅斯的後門。俄國想阻止，手上大牌只有核武器。2011年生效的美俄《新削減戰略武器條約》已在5日到期，聯合國秘書長古特瑞斯正敦促美俄盡快簽署新協議。如果普丁不願示弱打電話給川普，那麼敦請習近平打電話是合理的選擇。因此川普才會說，他與習主席完成了一次「非常精彩」的電話會談，包括台灣、俄羅斯、烏克蘭戰爭、伊朗局勢等等。

這表示一向低調不願管國際事務的中國，在俄羅斯敦促下開始出面「喬事情」了。這也表示現在唯一能讓川普改變心意的大國領袖，只有習近平。這趨勢如果繼續下去，未來美中可能不只共管台海，或將共管全世界。

因此，世界不是不變，而是正在急劇轉變。賴總統5日解讀「川習通話」時指出，美中台三邊關係「維持四個不變」，包括：一，中華民國、中華人民共和國互不隸屬；二，美國基於《台灣關係法》及六項對台保證的承諾不變；三，美國結盟友盟國家給予防禦分擔，維護印太和平穩定的方向不變；四，台美關係堅若磐石，各項合作計畫持續進行不會改變。但上述四點恐怕只是賴的「願望清單」。

川習通話談到「對台軍售」，應是中方對近來美國在台協會與美國參議員施壓台灣通過國防特別預算的回應。川普非常期待4月的中國行，中方也允諾向美國購買石油與天然氣，還考慮額外採購農產品。川普會為軍火商的利益犧牲這些嗎？雖然中央社以電子郵件詢問白宮，得到「對台政策未改變」的回應，但世界會關切這位不具名官員的背景說明，還是川普在他社群中的表述？不言自明。（作者為台灣國際戰略學會執行長）