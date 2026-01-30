習近平選此刻辦張又俠 學者：為了明年延續權力

中共中央軍事委員會副主席張又俠落馬，台灣學者今天(30日)在一場論壇中指出，中國國家主席習近平選在此時出手，和延續自身權力有關，共軍內部必定對張又俠遭清洗感到不滿，但出現造反的機率並不高；另一方面，當北京對台軍事路線進入不確定期，對台灣安全而言，恐怕進入一種「危險階段」。

恐親信對抗失衡 習近平出手清除

國立政治大學國際關係研究中心30日舉辦「中共解放軍高層人事震盪與對兩岸關係影響」座談會，邀請多位學者與會。政大政治學系與東亞所特聘教授寇健文表示，從中共19大、20大以後，包括中央的領導階層與軍委的領導階層，基本上都是習近平提拔出來，所以當中難有類似像習近平的政敵人物。

他觀察，習近平清洗中央軍委副主席張又俠，比較像是習近平派系裡子派系之間的競爭，當沒辦法維持平衡的時候，習近平出手清除親信，因而陸續除掉軍委政治工作部前主任苗華和張又俠。

寇健文：『(原音)都是習近平的親信，但左手的親信跟右手的親信，彼此事實上是對抗，對抗失衡之後，最高領導人現在出手，來動手處理這個問題，所以為什麼有些人的評論覺得習近平的地位很穩固，有些人覺得不穩固，其實就看我們從什麼角度去看，一方面他自己的派系裡面出現內部分裂，那另外一方面，習近平又可以去處理他，所以他既有大權在握的一面，又有不穩定的一面存在。』

深怕「養虎為患」 影響權力延續

國防大學中共軍事事務研究所教授馬振坤則提到，相較於之前中央軍委副主席何衛東落馬，中共起碼歷經半年才證實，張又俠的落馬，官方的反應出奇的快，只經過4天就對外證實，因為他們想趕快壓住輿論，避免「夜長夢多」。

他指出，習近平決定在此時辦張又俠，應是已經意識到再拖下去，對自身權力的穩固是愈不利，如果以兩句話形容，就是「習近平養虎為患，張又俠功高震主」，因此，晚辦不如早辦，而觀察習近平權力掌握的時間節點，下個節點就在明年2027年的21大。

馬振坤：『(原音)因為張又俠有兩種身分，除了最高階的軍事將領之外，另外一點，他是紅色家族的第二代，這是否意味著習近平明年21大想要再延長他的權力的時候，他面對的挑戰要高過他上一屆2022年20大的時候，這個時候辦張又俠，我相信背後的政治動機，應該跟習近平要延續他的權力是相關的。』

共軍造反率不高 躺平為上

馬振坤說，共軍對於習近平辦張又俠一定有不滿，但因為共軍經過這10幾年來的清洗，會出現造反的機率並不高；只不過，在張又俠落馬後，共軍首要面對的問題就是在軍內現有的資深將領中，欠缺一位聲望足以服眾的將領，尤其在作戰系統。

政治大學東亞研究所名譽教授丁樹範也表示，習近平與他帶領的高階領導人之間的互信問題，將是未來非常大的挑戰，並持續衍生幹部「躺平」的問題；另外，為了強化所謂的反貪腐，勢必影響整體效率，有關科研生產、研發的速度也會慢下來。

丁樹範：『(原音)所謂幹部「躺平」的問題，站在一個官僚為了保烏紗帽立場來講，當你主動提出一些做法、想法的時候，那牽涉到資源的重新分配，大家就會懷疑你，你為什麼這樣做？對你有什麼好處？也就是說，中國大陸現在很糟糕的一點就是大家相互舉報，這問題是非常嚴重的，而且這個問題不只是我們這邊講，大陸學者自己都公開這麼講，好像覺得自己回到文革時代那樣子，所以在這種情形下變成「躺平」是最保險的。』

國防安全研究院副研究員揭仲評估，習近平接下來的用人原則，將優先進用在過去7、8年之內升遷遇到瓶頸、不太順遂的人，因為在習近平眼中，這些人之所以升遷會遇到瓶頸，應該就是苗華和張又俠都不欣賞，而這些人就不屬派系人馬；另外，習近平為了避免紀檢委體系勢力過大，將會高比例的任用空軍人員，加以制衡，而且優先考量忠誠度，而非能力。

對台軍事意向不明 防擦槍走火引危機

對於台海的影響，馬振坤認為，在張又俠被拔除後，北京對台的軍事意向將進入不確定期，台灣無法明確知道敵人的態度和做法，這對台灣而言，等於也進入一個危險階段。

國防安全研究院副研究員揭仲則認為，張又俠事件對於所謂2027年共軍犯台的機率，並不會因此大幅增加，因為中國大陸現在把「和平統一」列為優先選項，目前也沒有武統的時間表，況且，相關決策是出自中共中央對台工作領導小組，其實和張又俠並沒有太大關係。

揭仲：『(原音)共軍在台灣周邊例行性的活動，聯合戰備也好、灰色地帶行為也好，其實受到影響有限，因為是東部戰區的指參人員已經形成一套作業模式來處理了，所以影響不大。』

不過，揭仲提醒，由於現階段共軍高層未必敢說真話，行動上又「寧左勿右」，這可能導致北京誤判情勢，使整個危機處理的難度大幅增加，所以，往後幾年雖然不用太擔心中共武力犯台，但若是兩岸因政治情勢、軍事意外或擦槍走火，而引發危機，台灣就要非常的提高警覺。