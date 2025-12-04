習近平鋪紅毯熱迎！馬克洪率華麗訪問團 造訪北京
法國總統馬克洪攜夫人訪問中國，受到大陸國家主席習近平熱情接待，這是馬克洪自2017年執政以來第四次對中國進行國是訪問，同時也是回應習近平去年對法國歷史性訪問的回訪。此次中法領袖會晤將聚焦烏俄戰爭、台灣問題及經貿合作，馬克洪此行帶來80人豪華訪問團，其中包含35家跨國企業高層隨行。大陸央視形容此次訪問不僅是雙邊層面的交流，更是在複雜國際格局下的戰略對話，馬克洪除了在北京的行程外，還將前往成都看大貓熊。
在音樂伴奏下，法國總統馬克洪與夫人一同步入人民大會堂，大陸國家主席習近平高喊「總統好」，熱情迎接法國貴賓。這次會面是馬克洪自2017年執政以來第四次對中國進行國是訪問，也是去年中法建交60週年、習近平對法國歷史性訪問的回訪。
央視總台記者表示，馬克洪總統這次訪華不僅要從雙邊層面來看，還要從多邊層面進行解讀，既是中法高層交往的延續，同時更是複雜國際格局之下的戰略對話。此次中法領袖會晤將聚焦在烏俄戰爭、台灣問題以及經貿合作。
值得注意的是，馬克洪此次帶來80人豪華訪問團，當中有35家跨國企業高層隨行，包含空巴、法國最大銀行「法國巴黎銀行」、法電集團、列車製造商「阿爾斯通」等。這顯示出此次訪問在經貿合作方面的重要性。
國際與戰略關係研究所專家藍可認為，這是一個非常非常棘手的局面，因為歐洲和中國之間的關係日益緊張，當然這是因烏克蘭問題，還有稀土供應問題。
除了造訪北京之外，馬克洪也將前往成都看大貓熊。由於法國兩隻大貓熊即將送回大陸，外界預測中法兩國可能會簽訂新的「貓熊外交」合作方案，為兩國關係增添新的文化交流面向。
更多 TVBS 報導
日本早知道川習要通話 川普讚高市「強勢、聰明」
中日裂痕更深！日本駁斥「敵國條款」 川普與高市熱線
川普亞洲行將啟程！ 外界關注「川習會面」
曝「台灣問題」明年談！邱毅揭川習會「贏家」：新形勢已形成
其他人也在看
國台辦批美國干涉中國內政 外交部霸氣反嗆
[NOWnews今日新聞]美國總統川普(DonaldTrump)美東時間2日簽署《台灣保證落實法案》(TaiwanAssuranceImplementationAct)。中國國台辦痛批，「粗暴干涉中國...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前 ・ 47
王毅會見英法俄官員！南韓表態不選邊站 日媒：中國正發動外交攻勢孤立日本
據創刊於1897年的《日本時報》報導，中國外交部長王毅2日在俄羅斯首都莫斯科，與俄國外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）及聯邦安全會議秘書長紹伊古（Sergei Shoigu）舉行會談，雙方同意推動「更高品質」的戰略協調，同時批評日本，指控東京的軍國主義正在崛起。中國外交部在會後...CTWANT ・ 8 小時前 ・ 12
中國稱台無外交部長 林佳龍霸氣喊「我」：台護照走遍天下
政治中心／綜合報導中國近期對台文攻武嚇不斷，加上日本首相高市早苗一席「台灣有事」的言論，讓中國敏感神經再度被挑起。中國外交部近期再次重提二戰後的《舊金山和約》無效，並稱台灣沒有外交部長。對此，外交部長林佳龍今（3）日受訪指出：「我就在這裡。」針對高市早苗的言論讓北京當局相當不滿，林佳龍2日接受《彭博社》專訪時提到，中日爭議可能會延續約1年左右。相關報導曝光後，中國外交部發言人林劍則在例行記者會上蠻橫發言，再度重申「台灣是中國的一部分」，並稱台灣「沒有什麼外交部長」。林佳龍表示，不管是台灣護照或外交部長的名片，我們都可以走遍天下。（圖／民視新聞資料照）面對中國的嗆聲，林佳龍今日赴立院備詢前公開受訪表示，台灣早已具備國家任何定義與條件，中華民國在國際上也具備行使主權的能力。至於《舊金山和約》，林佳龍強調那是國際承認的條約。對於中國嗆台灣無外交部長，林佳龍回應：「我就在這裡。不管是台灣護照或外交部長的名片，我們都可以走遍天下。」原文出處：中國稱台沒有外交部長！林佳龍霸氣喊「我就在這」：台灣護照可走遍天下 更多民視新聞報導麥玉珍台中「選到底」？突發3聲明「還標記黃國昌」2026藍白合「照3縣市難贏」？郭正亮曝關鍵：綠營太強藍智庫交接鄭麗文卻「找不到執行長」 藍委吃驚：還沒搞定？民視影音 ・ 1 天前 ・ 2
中國不滿《台灣保證實施法案》生效 爆美財長急喊：美中台關係未變
美國總統川普（Donald Trump）於美東時間2日正式簽署《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），研擬解除目前台美外交的限制。消息曝光後，中國急跳腳，表達強烈不滿，還嗆美方粗暴干涉中國內政。稍早，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）出面安撫北京，強調美國同時也是「中國的盟友」，堅稱美國對台關係並未發生變化。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 5
川普簽署《台灣保證實施法案》正式生效 府：持續深化台美關係
根據白宮網站資訊，美國總統川普（Donald Trump）2日簽署《台灣保證實施法案》，確定成法。美國國會日前通過這項法案，要求國務院定期檢視及更新與台灣交往的相關規範，提出計畫解除目前仍存在的美台交往限制。總統府今天表示，台灣與美國共享自由民主的基本價值，穩健台美關係是維持印太和平穩定重要基石，未來將持續與美方保持密切溝通，深化各領域夥伴關係。外交部長林佳龍說，雙方可以更完整互動，是台美關係正常化的進一步發展。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前 ・ 179
宏國大選2親台候選人領先！台宏有望復交？ 林佳龍回應了
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導2023年與台灣斷交的宏都拉斯近期舉行總統大選，目前兩位力挺與台灣復交的候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）與納斯拉亞（Salvador Nasralla）票數皆領先，外界關注台宏兩國有無復交的可能性。對此，外交部長林佳龍今（3）日表示，我國持開放的態度，也會積極跟總統當選人洽談未來雙邊的外交關係，而且與各陣營都有聯繫的管道。今早9時，立法院外交及國防委員會邀請林佳龍、國安局長蔡明彥報告「美中領導人再次電話通聯後對國際秩序及區域情勢之發展」，並備質詢，同時於會前短暫接受媒體聯訪。記者提問，關於宏都拉斯的選舉，目前2位支持跟台灣復交的候選人領先，接下來會怎麼加強跟宏都拉斯的關係？另，台灣與巴拿馬的貿易關係目前是不是正在強化？對此，林佳龍指出，宏都拉斯的大選目前正在開票中，外交部也密切注意，對於2位友好台灣的總統候選人，我方也都保持良好的互動，「我們期待台灣跟宏都拉斯的關係在這個大選之後，能建立基於平等互惠的外交關係」。至於被問及台、宏是否有復交可能性，林佳龍則強調，我國持開放的態度，也會積極跟總統當選人洽談未來雙邊的外交關係，而且與各陣營都持續有溝通聯繫的管道。原文出處：快新聞／宏國大選2親台候選人領先！台宏有望復交？ 林佳龍回應了 更多民視新聞報導陪蕭美琴、歐洲使節登硬漢嶺 林佳龍笑回：明天應該會「牚腿」台灣協作聯隊集結科技、產業與外交 林佳龍：讓世界看見台灣的價值精闢分析中日衝突！林佳龍外媒專訪：北京發難為了給「他」留面子民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
美特使會普丁近5小時 俄方：富有成效、建設性｜#鏡新聞
美國特使魏科夫與總統川普的女婿庫許納，週二（12/2）在克里姆林宮，與俄羅斯總統普丁展開會談，雙方針對「烏俄和平進展」討論了將近5個小時。俄國官員會後表示，這次談判富有建設性且內容充實，但在關鍵的「領土控制」問題上，尚未達成妥協方案。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
《產業》美光停產震撼彈！受惠受害台廠1次看
【時報-台北電】全球記憶體龍頭美光（Micron）拋震撼彈！正式宣布退出消費記憶體市場，明年3月起，擁有29年發展史的「Crucial」系列不再出貨，轉為聚焦高效能AI晶片。法人預期，DDR4/DDR3等傳統型記憶體需求缺口將再擴大，除南亞科、華邦電等台系DRAM雙雄，明年營運可望再上層樓，威剛、金士頓在競爭對手棄賽後，同樣有望受惠。 由於美光在台除設有生產基地，代理體系也相當完備，除文曄是其亞太區的重要合作夥伴，主打消費市場的Crucial品牌，也透過捷元、青雲等通路商分銷，以觸及更廣泛的零售端點，未來隨Crucial系列明年初停產，代理商恐無法分食明年記憶體產業量價齊揚的龐大商機。 此外，廣達副董梁次震表示，記憶體缺料與電力供應的穩定度，是明年營運的兩大挑戰，尤其記憶體缺貨不知道會持續多久，大家都「猜不透」，並認為即便陸廠大舉擴產，但AI發展太快，「恐怕還是不夠」，缺料改善幅度有限。 美光執行副總裁兼事業總監沙達那（Sumit Sadana）於3日指出，近年AI驅動的資料中心需求大幅攀升，帶動記憶體與儲存產品在企業市場成長快速，面對供應配置與客戶優先順序的重新調整，公司最終做出「艱時報資訊 ・ 6 小時前 ・ 8
季芹愛女19歲慶生大方露臉！像媽媽長超正 長捲髮甜笑有虎牙小酒窩
藝人季芹與王仁甫結婚多年，育有一對兒女，其中女兒樂樂近日迎來 19 歲生日，全家人在東京替她舉行「馬拉松等級」的慶生行程，引發網友熱烈討論。季芹笑說，兩人身為把行程安排當作 KPI 在衝的父母，這次規格之高，讓她忍不住替女兒未來的另一半先說聲「抱歉」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 63
MLB》從高中就開始觀察大谷 道奇副總裁認了「看走眼」
沒人能預期大谷翔平能在大聯盟打出如此驚人的成績，就連負責球探部門的道奇副總裁芬利（David Finley）也是如此。芬利初見大谷的時候還在紅襪隊任職，當時大谷也只是一名高中生，芬利深信大谷具有出眾的打擊能力，但沒有想過能成為獨一無二的存在。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 1
高市早苗縮了！ 稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」
日本首相高市早苗，今（3）日在日本參議院答詢時公開表明，日本對於1972年《日中共同聲明》宣示的「台灣是中華人民共和國不可分割的一部分」，理解並且尊重，立場沒有任何改變。（葉柏毅報導） 綜合日本中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 1008
明急凍12度！下週冷空氣再襲 「這區」雨下到一片紅
今（4）日持續受到東北季風影響，水氣逐漸減少，迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨。氣象專家賈新興指出，今明2天有發展為今年第28號洛鞍颱風的機率，預估路徑以影響菲律賓南部進入南海方向移動。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 4
新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清
社會中心／馬聖傑、郭文海 新北市報導新北市府地下停車場，竟然變成公務員的約會甚至發生性關係免費摩鐵嗎！？市府某局處的兩名已婚的男公務員及女約僱人員，爆出長達10年不倫戀，而且5、6年都躲在地下停車場轎車內偷約會，甚至多次發生關係！直到去年兩人關係生變，女方一怒之下對男方提告性侵，整起事件才曝光。平日下午，新北市府專用的地下停車場，公務車進進出出，員警忙著指揮，作為新北市的門面，維安當然是滴水不漏，但現在爆出市府的兩名公務員，把地下停車場當成摩鐵，天天約會。民視記者馬聖傑：「這兩名已婚的公務員，從2014年開始發展出不倫戀，兩人多次利用午休時間，在地下停車場共進午餐順便約會，沒想到最後兩人感情生變，女方指控男方性侵整起事件才曝光。」新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）即便是午休，也是上班時間，公共空間這麼做，眾目睽睽下，難道都不怕被發現嗎？據了解，這兩人過去任職同單位，逐漸熟識，5、6年前，男方開始以談公事為由，邀女方前往地下停車場，到他的轎車內共進午餐，並開始交往，多次在地下停車場發生關係！兩人分手後，女方認為被對方性侵告上法院！檢方調查後大翻盤，發現雙方頻繁在車上發生關係至少超過5年，兩人幾乎每個上班日的中午，都會到市府停車場車上見面，認定男方並沒有違反女方意願，以犯罪嫌疑不足作出不起訴處分。新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）民眾：「違背善良習俗那確實是有點誇張，不顧及公共（空間）的底線。」民眾：「蠻誇張的如果是他們上班時間，這樣子不太好。」負責停車場管理的秘書處說，平常巡檢只針對車輛是否按規定停放，兩人行為屬於私領域部分，秘書處並不知情，未來對於停車場將會加強巡檢。市府停車場淪為公務員約會場所，話題勁爆，也真的讓民眾大開眼界。原文出處：新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清 更多民視新聞報導逾40萬元債務喬不攏 汽車美容店大亂鬥警逮7人爸爸走了沒錢葬 75歲男險被女網友騙1萬元台中惡煞持槍闖泳池朝6歲童扣扳機 辯「無法控制身體」下場曝民視影音 ・ 21 小時前 ・ 117
濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，直言「上海這件事鬧大了！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 407
賴清德被打臉！高市早苗改口「台灣是中國一部份」網酸：日料白吃了
日本首相高市早苗日前因「台灣有事論」，引發中日關係緊張，她今（3）日在參議院全體會議上強調，日本政府自1972年《日中共同聲明》以來，「理解並尊重」中國大陸方面主張「台灣是中國領土不可分割的一部分」，此一立場「完全沒有改變」。消息一出，引發粉專酸爆總統賴清德被打臉：「日料白吃了」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 473
40歲壯男吃羊肉爐後突尿不出來 1夜跑廁所10多次！醫揭原因
【記者鮮明／台中報導】天氣逐漸變冷，台中市1名40多歲的男子日前吃羊肉爐進補，沒想到整夜幾乎無法睡覺，不斷的上廁所尿尿，每次只尿一點點，甚至尿不出來，1個晚上如廁10多次，等到天亮馬上跑到醫院就診，醫師問診後，得知患者進補又喝烈酒，導致攝護腺受刺激而發炎，給予用藥治療，後續再追蹤。壹蘋新聞網 ・ 2 小時前 ・ 7
冷空氣強度調強「台北低溫預測下修」！「這時」有快速降溫訊號
今（3）日東北季風增強，伴隨華南中層水氣通過，基隆北海岸及宜蘭地區為有短暫雨天氣，並有局部較大雨勢，北部、花蓮、臺東及屏東會有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨。氣象粉專也提醒，氣象署也將冷空氣強度稍調強，並將台北低溫預測下修。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
袁惟仁送醫急救病情曝！紀寶如揭他經濟狀況曝細節
知名音樂人「小胖老師」袁惟仁6年前在中國腦溢血倒下，返台治療後又在家中摔倒，目前呈現植物人情況。日前傳出他因身體不適，送往醫院急救，台灣優質生命協會祕書長紀寶如往年都會定期去探望袁惟仁，今（4）日紀寶如與寇乃馨、黃國倫、湯蘭花、周丹薇等人出席聖誕文化藝術嘉年華記者會，她也鬆口透露袁惟仁近況。自由時報 ・ 2 小時前 ・ 7
造謠不斷！網傳高市早苗認台灣屬中國 民進黨秀原話狠打臉
即時中心／潘柏廷、陳治甬報導日本首相高市早苗近期喊出「台灣有事論」掀起中日兩國波瀾，而高市早苗昨（3）日在參議院全體會議中，針對中國在1972年《日中聯合聲明》宣稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」則強調尊重並理解，而且對台灣立場不變。豈料，高市早苗一席話卻遭網友扭曲成「承認台灣屬於中國一部份」；對此，民進黨發言人吳錚今（4）日秀原話狠打臉，相關內容也曝光了！民視 ・ 2 小時前 ・ 121
高市「台灣有事論」改口？醫翻《日中聯合聲明》原文打臉
日本首相高市早苗在國會的「台灣有事論」，引發中日關係緊張，她昨（3）日質詢時改口對「台灣是中國領土不可分割的一部分」表示理解與尊重，在《日中聯合聲明》的立場沒有改變，讓外界好奇是否改變態度？對此，精神科醫師沈政男找出條約的日本原文，分析真正含意。中時新聞網 ・ 8 小時前 ・ 88