習近平鋪紅毯熱迎！馬克洪率華麗訪問團 造訪北京

法國總統馬克洪攜夫人訪問中國，受到大陸國家主席習近平熱情接待，這是馬克洪自2017年執政以來第四次對中國進行國是訪問，同時也是回應習近平去年對法國歷史性訪問的回訪。此次中法領袖會晤將聚焦烏俄戰爭、台灣問題及經貿合作，馬克洪此行帶來80人豪華訪問團，其中包含35家跨國企業高層隨行。大陸央視形容此次訪問不僅是雙邊層面的交流，更是在複雜國際格局下的戰略對話，馬克洪除了在北京的行程外，還將前往成都看大貓熊。

法國總統馬克洪4日在北京與中國大陸國家主席習近平會晤 (圖／達志影像路透社)

在音樂伴奏下，法國總統馬克洪與夫人一同步入人民大會堂，大陸國家主席習近平高喊「總統好」，熱情迎接法國貴賓。這次會面是馬克洪自2017年執政以來第四次對中國進行國是訪問，也是去年中法建交60週年、習近平對法國歷史性訪問的回訪。

央視總台記者表示，馬克洪總統這次訪華不僅要從雙邊層面來看，還要從多邊層面進行解讀，既是中法高層交往的延續，同時更是複雜國際格局之下的戰略對話。此次中法領袖會晤將聚焦在烏俄戰爭、台灣問題以及經貿合作。

值得注意的是，馬克洪此次帶來80人豪華訪問團，當中有35家跨國企業高層隨行，包含空巴、法國最大銀行「法國巴黎銀行」、法電集團、列車製造商「阿爾斯通」等。這顯示出此次訪問在經貿合作方面的重要性。

國際與戰略關係研究所專家藍可認為，這是一個非常非常棘手的局面，因為歐洲和中國之間的關係日益緊張，當然這是因烏克蘭問題，還有稀土供應問題。

除了造訪北京之外，馬克洪也將前往成都看大貓熊。由於法國兩隻大貓熊即將送回大陸，外界預測中法兩國可能會簽訂新的「貓熊外交」合作方案，為兩國關係增添新的文化交流面向。

