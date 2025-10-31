習近平長高了? 站190公分川普旁竟「一樣高」

時隔6年，川習會昨（30日）在南韓登場，川普和習近平的舉動，也備受關注。（圖／美聯社）





時隔6年，川習會昨（30日）在南韓登場，川普和習近平的一舉一動，也備受關注。但有許多人將焦點放在兩人的身高，因為習近平怎麼好像又長高了? 身高約178公分的習近平，站在190公分的川普旁邊，竟然幾乎一樣高，引發討論。

時隔6年，眾所矚目的川習會終於登場，但許多人的焦點卻是在兩人的身高。兩人一見面先打招呼，美國總統川普vs.中國國家主席習近平：「很高興又見面了，（我也很開心再見到你。）」

一見面 2人立刻握手致意，但不少眼尖網友發現，約178公分高的習近平，站在190公分的川普旁邊竟然看起來差不多高。

廣告 廣告

回頭看看6年前。2019年的G20峰會上川普一站挺，明顯比習近平高了要半顆頭。2017年川普訪問北京時和習近平合照 ，身高差距同樣一目了然。怎麼6年後，習近平似乎抽高了不少。

事實上 ，這也不是習近平，第一次被發現身高伸縮自如。2015年習近平和前總統馬英九會面時，兩人身高看起來差不多。但2024年再度同框，習近平卻高出馬英九半顆頭 。

確實你沒變，是我變了。網友就猜測習近平的秘密，可能藏在鞋裡。而這次川習會，這場高度之爭，似乎再次上演。