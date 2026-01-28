習近平開鍘軍中關鍵聯繫人 西方官員憂溝通卡關怕誤判

中國國家主席習近平2025年12月在北京人民大會堂與法國總統馬克宏舉行聯合記者會。（美聯社）



中國國家主席習近平對解放軍高層的肅清，近日讓中央軍委副主席張又俠，以及中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立接連落馬。許多西方官員認為，劉振立的落馬，將使西方政府失去一個關鍵聯繫窗口，並加深外界對解放軍正變得更加封閉、難以接觸的擔憂。

中國國防部官網今年1月24日發表聲明，證實中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠，以及中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，「涉嫌嚴重違紀違法，經黨中央研究，決定對張又俠、劉振立立案審查調查」。外界大多數將焦點放在中國國家主席習近平的盟友張又俠，但對許多西方官員來說，劉振立的落馬反而讓他們更擔心。

正逢美方喊話加強溝通 劉振立遭肅清衝擊對外溝通

彭博報導，多名西方官員指出，身為解放軍聯合參謀部參謀長的劉振立一直是西方最有效的溝通窗口，有助於管控風險、防止誤判。61歲的劉振立跟其他中國高官不同，他更願意和西方對口官員會面，並保持溝通管道暢通，他在近幾個月就曾和美國、英國、澳洲的代表會面。他們也強調，雙方的關係並沒有超出這一範圍。

劉振立曾在解放軍第38集團軍服役，該部隊以參與韓戰、以及在1989年天安門事件中的角色而聞名。他也曾在1980年代的中越衝突中參戰，使他成為少數具有實戰經驗的解放軍高階將領之一。他是在2023年升任中央軍事委員會成員後，接掌聯合參謀部。他曾在2023年12月與時任美軍參謀首長聯席會議主席布朗（Charles Brown）通話。這通電話被視為當中國氣球飄越美國、引發緊張情勢之後，兩國軍對軍關係出現回溫的象徵。

如今，劉振立於今年1月24日被公布撤換，正好緊接在五角大廈於23日發表新版「國防戰略」報告之後。該文件指出，美國希望加強和中國的軍對軍溝通，以維持「與北京之間的戰略穩定」，並促進衝突降溫、避免誤判與升高對立。

忠誠凌駕作戰規劃！ 軍官避與西方接觸、對外窗口受限

西方官員們表示，這一波最新清洗的結果，將讓中國的軍方官員與外交官，更不敢與西方對口接觸，以免讓自己落得同樣的下場，而這也讓西方與中國之間的關係風險進一步升高。至於國防部長董軍雖然也被視為中國偏好的軍事對外窗口，但他並沒有在最高層級的中央軍事委員會任職，也沒掌握作戰層面的指揮權。

麻省理工學院（MIT）安全研究計畫主任傅泰林（M. Taylor Fravel）指出，張又俠和劉振立的接班人選，不太可能很快出爐。他說，「劉振立辦公室的某位官員可能會以代理身份接手職務，但這個人也可能正在接受調查，或非常擔心自己會不會成為下一個被查的對象。」

傅泰林表示，他不認為解放軍會因此全面停擺，但警告說，「這些清洗行動將造成制度性的癱瘓」。他指出，短期內究竟由誰來負責作戰規劃仍不明朗，而解放軍很可能會把更多心力放在忠誠與意識形態上，而不是實際的作戰事務。

劉振立被清洗 恐拖慢解放軍聯合作戰進程

由於張幼俠的資深經歷以及和習近平密切的個人關係，他的落馬固然引人注目，但劉振立遭肅清所帶來的即時作戰風險則更大。身為參謀長的劉振立負責監督情報、作戰規劃，以及各軍種間的協調，是推動聯合作戰能力提升的核心人物。

在大規模戰爭中，讓陸軍、海軍、空軍、火箭軍及其他部隊能夠聯合作戰至關重要，這也是習近平設定的關鍵目標之一，即在2027年前完成軍事現代化，並在本世紀中葉打造一支世界一流的軍隊。為此，習近平在十多年前啟動軍事改革，解散原本的總參謀部，改由聯合參謀部、訓練管理部等單位取代，將解放軍重組為更接近美國模式的聯合指揮體系，好讓解放軍能更專注於情報蒐集、作戰規劃與聯合訓練。

彭博經濟研究（Bloomberg Economics）地緣經濟首席分析師威爾希（Jennifer Welch）等研究人員在27日發布的報告中寫道，「關鍵武器研發計畫可能面臨延宕，訓練改革可能停滯，而推動軍事『聯合作戰』，也就是各軍種協同作戰的動能，可能也會因此流失。」

