習近平關切美國對台軍購 賴清德籲在野黨維護國家人民利益 7

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

針對美國總統川普與中國國家主席習近平通話一事。總統賴清德今（5）日表示，台灣一向關注中美互動，台美之間也有良好的溝通管道，而此次中美領袖對話，在美中台三邊關係上仍維持「四個不變」。

賴清德指出，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，台灣不屬於中華人民共和國的一部分，這個事實不變；美國基於《台灣關係法》以及六項對台保證的承諾不變；美國依其國家安全戰略與國防戰略，與盟友國家進行集體防禦、責任分擔，維護印太和平穩定的方向不變；台美關係堅如磐石，各項合作計畫持續進行，不會改變。他也呼籲國人支持政府、支持國家，攜手前進，讓國家持續進步。

針對中國領導人習近平公開提及應慎重處理軍售問題，並對照台灣在野黨於立法院多次阻擋軍購特別條例，賴清德表示，所謂「九二共識」，中國方面已多次說明就是一個中國原則，台灣方案即是一國兩制，完全沒有中華民國表述的空間。在此情況下，若有人欣然接受九二共識，代表其認同自己是中國人，並積極推動兩岸統一。

賴清德強調，若要進行兩岸交流合作，必須先把正事辦好，也就是中央政府總預算與國防特別預算必須順利審查通過，才能贏得國人信任，也避免對台灣帶來危險。他並以自身醫療背景為例指出，個人若沒有健康，賺再多錢也沒有用，國家亦然。

賴清德指出，近年來台灣持續進步，社會與經濟發展穩健，去年經濟成長率達8.63%，股市突破3萬點，就業情況為15年來最佳。

賴清德表示，在此基礎上，國防必須持續強化，才能保護國家主權與民主自由的生活方式，確保這些成果得以延續。他最後呼籲在野黨不忘參選初衷，維護國家與人民利益，不要因推動兩岸合作而延宕中央政府總預算及國防特別預算的審查。

照片來源：總統府

