習近平陪馬克宏逛成都！共簽署多份聯合聲明

▲法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）3日至5日在中國展開國是訪問，中國國家主席習近平罕見走出北京作陪走訪成都。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）3日至5日在中國展開國是訪問，中國國家主席習近平今（5）日更罕見陪馬克宏走訪成都，善盡地主之誼。中法陸續發表多項聯合聲明，不過內容均並未提到台灣。

綜合中國媒體報導，中法雙方共同發表包括加強全球治理、合作應對全球氣候和環境挑戰、持續推進和平利用核能領域合作、農業和食品交流與合作、烏克蘭局勢和巴勒斯坦局勢等5份聯合聲明，在一次國是訪問中簽署如次多份聯合聲明並不常見，不過，這些聯合聲明的內容都沒有涉及台海議題。

習近平今日在都江堰設宴招待馬克宏，習近平向馬克宏介紹都江堰的歷史和意義，「相信你此行會進一步豐富對中國的認知」，兩國元首夫婦在懷古亭喝茶，共進午餐，一起在堰功道散步。馬克宏一早在成都錦城湖公園慢跑時，還親切與中國民眾打招呼，相關畫面也在中國社群平台掀起熱議。

習近平魅力攻勢拉攏法國 外媒認實質成果有限

《路透社》報導指出，習近平給馬克宏超高規格待遇，美國總統川普2017年首次訪中進行國是訪問時，習近平也僅是在北京招待，這次罕見陪馬克宏走訪成都，可說是突顯出中國對法國的重視。然而，儘管習近平與馬克宏看似關係融洽，中法又簽了多份聯合聲明，但實質成果其實有限。

法國最期待的空中巴士飛機訂單，目前並沒有消息傳出北京準備批准，因為這將降低中國與美國在貿易談判中的籌碼，美方也希望爭取中國訂購新的波音飛機。自2021年以來，歐盟中國的雙邊投資協定一直處於停滯狀態，而習近平這次也並沒有向馬克宏提及這個問題。

▲法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）3日至5日在中國展開國是訪問，與中國國家主席習近平簽署多份聯合聲明。（圖／美聯社／達志影像）

比起經貿領域的實質成果，中法聯合聲明更多是聚焦在提升雙方的外交信譽，在川普對全球發動關稅戰後，不少領導人轉而向中國尋求維持一定的經濟合作，馬克宏此行正好可以展現其在美中之間左右逢源的手腕，北京也樂於將與法國建立友好關係，視為提高中國在歐盟影響力的一種途徑。

