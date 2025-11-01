習近平首會高市早苗談台灣 提「村山談話」日本為侵略道歉

中國大陸國家主席習近平10月31日在韓國會見日本首相高市早苗。

中國大陸國家主席習近平10月31日在韓國慶州出席亞太經濟合作會議（APEC）第32次領導人非正式會議期間，應約會見日本首相高市早苗。根據中國官方媒體新華社報導，習近平強調，中日兩國一衣帶水，互為重要近鄰，陸方願與日方一同推進戰略互惠關係，致力構建建設性、穩定的中日關係，並希望日方恪守履行中日4個政治文件就歷史、台灣等重大原則問題作出的明確規定。

習近平提到，推動中日關係長期健康穩定發展符合兩國人民和國際社會普遍期待。陸方願與日方一道按照中日4個政治文件確立的原則和方向維護雙邊關係政治基礎，推進戰略互惠關係，致力構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係。目前中日關係機遇和挑戰並存。希望日本新內閣樹立正確對陸認知，珍視兩國老一輩政治家和各界人士為發展中日關係傾注的心血與努力，堅持中日和平、友好、合作的大方向。

習近平向高市早苗提出以下5點，一是恪守重要共識。落實「全面推進戰略互惠關係」、「互為合作夥伴、互不構成威脅」、「以史為鑒、面向未來」等政治共識。恪守和履行中日4個政治文件就歷史、台灣等重大原則問題作出的明確規定，確保中日關係根基不受損、不動搖。「村山談話」深刻反省日本侵略歷史並向受害國道歉，這一精神值得弘揚。

二是堅持合作共贏。共同維護多邊貿易體制和產業鏈供應鏈穩定暢通。三是促進民心相通。持續展開政府、政黨、立法機構等溝通，深化拓展人文和地方交流，改善國民感情。四是加強多邊協作。秉持睦鄰友好、平等互利、互不干涉內政原則，實踐真正的多邊主義，推動構建亞太共同體。五是妥善管控分歧。著眼大局、求同存異、聚同化異，避免讓矛盾分歧定義兩國關係。

新華社報導指稱，高市早苗表示，中國大陸是日本的重要鄰國，日中兩國對區域與世界和平及繁榮負有重大責任。日方願與中方保持高層交往，密切各層級交流，加強溝通、增進理解、促進合作，扎實推進兩國戰略互惠關係，構建建設性、穩定的日中關係。「在台灣問題上」日本將堅持1972年日中聯合聲明中的立場。

高市早苗則於會後告訴記者，她在會中對習近平提出包括尖閣諸島（釣魚台列嶼）在內的東海情勢、稀土出口管制，以及日本人在中國大陸遭到拘押、儘早解除日本水產品與牛肉的進口限制等問題，並表達對中國大陸在南海活動、香港及新疆維吾爾自治區情勢的深刻憂慮。不過上述議題，中國大陸官媒發布的新聞稿皆未提及。