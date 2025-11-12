習近平騙川普？外媒：中國未持續進口美大豆
[NOWnews今日新聞] 美國總統川普與中國國家主席習近平於10月底在韓國舉行的川習會，川普會後表示，中國已同意在今年底以前購買1200萬噸美國大豆，以及未來3年每年購買2500萬噸美國大豆。然而，外媒今日接連披露，中國在上月底下訂首批訂單後，並沒有持續性訂單，且中國相關國企在接下來兩個月的訂單也相當少。
根據彭博報導，就在美國宣稱達成廣泛的貿易休戰協議，世界兩大經濟體之間的關係解凍不到兩週後，中國對美國大豆的購買似乎已經停滯。
匿名貿易商告訴彭博，繼上月底本季首批訂單之後，中國對美國貨物的進口似乎有所放緩。這些貿易商表示，他們無法掌握新的貨運情況。這次進口暫停加劇了人們的擔憂，作為美國大豆的最大消費國，中國是否會像川普政府聲稱的那樣大量進口美國大豆。
彭博指出，與中國的協議被視為緩解美國農民困境的關鍵，他們深受通貨膨脹和高昂的投入成本影響。在今年大部分時間裡，中國都暫停購買美國大豆，這不僅損害了農產者的利益，也讓中國在與美國的談判中獲得了重要的籌碼。
在達成協議前的幾週，大豆期貨價格上漲，但此後由於市場擔憂中國採購計畫缺乏透明度，價格出現波動。
儘管美國政府表示，中國承諾在今年底前購買1,200萬噸大豆，未來三年內每年購買2,500萬噸。但中國未證實川普團隊提及的具體採購承諾，僅降低對美國大豆的關稅，同時取消了對包括CHS公司在內的三家美國出口商的進口禁令。
路透則引述交易員和分析師說法，中國的大豆仍有大量庫存，加上相關副產品的壓榨利潤率低，限制了北京進一步購買的意願。
北京農業諮詢公司AgRadar Consulting創始人Johnny Xiang表示，中國國有企業可能正在等待利潤回升後，再進行大規模採購。即使關稅減免，利潤仍然是負的，巴西大豆的價格更低。
中國大豆加工業者從今年年中起就面臨虧損，在山東省日照市的大豆加工中心，每噸虧損約190元人民幣，交易商預計這種負利潤狀況至少會持續到明年三月。
根據中國卓創資訊（Sublime China Information）的數據，截至11月7日，中國港口的大豆庫存達到創紀錄的1,030萬噸，較去年同期增加360萬噸；而加工業者持有的大豆庫存達到750萬噸，為2017年以來的最高水平。
據Mysteel數據顯示，用於動物飼料的豆粕實體價格，從4月份的高點下跌超過20%，目前在主要沿海地區約為每噸3,000元人民幣（約421美元）。
一家經營油籽加工業務的國際貿易公司的人員表示，「中國增加大豆進口的空間不大。大豆庫存龐大，而飼料的需求非常疲弱。」
