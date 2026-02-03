習近平鬥輸恐下台？吳嘉隆預測川普四月訪中是「劃下時間點」：跟新領導人會談

近期因中國國家主席習近平清洗親信、握有軍事實權的中央軍委副主席張又俠，震驚外界，相關有關鬥爭、政變的傳聞甚囂塵上。對此，總體經濟學家吳嘉隆今（3日）上電台節目《新聞放鞭炮》指出，習近平的關鍵問題在於經濟越搞越糟，導致內部信任動搖，會抓張又俠也是因為軍權似乎被架空。他也預測，美國總統川普四月訪中應該是劃下一個時間點，等下一任領導人上台與之會面。

有關近期中國政變傳聞，吳嘉隆指出，現在另外一個特點是習近平的問題根本不是張又俠，大家彷彿以為張又俠和習近平之間有問題，但真正問題是經濟危機沒有辦法解決，所以中國內部對習近平的信任已經動搖，才會有什麼架空之類的說法。

吳嘉隆說，習近平在軍方部署的人馬都被清洗，黨權可能也有問題，要習近平交棒，不讓他繼續擔任總書記。他分析，所有環繞著習近平的問題，根本原因是他長期執政以後，經濟反而越來越糟。



吳嘉隆提到，各方面都出狀況，習近平到時候能不能付得出維穩部隊，也就是軍方、武警、公安的薪水，回想當年蘇聯解體即因財政發不出薪水。



有關委內瑞拉獨裁總統馬杜洛被美方生擒，吳嘉隆表示，習近平因此有安全焦慮，一種說法是習近平真的在乎張又俠的，真正的罪名並非違法違紀，那些都是表面說詞，最重要的是張又俠違背中央軍委主席負責制。



吳嘉隆說明，軍權應該是習近平說了算，但是張又俠好像架空他，把軍權拿了不少過去，因此習近平有點吃味。



吳嘉隆也說，美國對於委內瑞拉，表明不是要推翻現有政府，只是要當局跟美國配合，換句話說，如果體制美方不喜歡沒關係，只要能夠控制、治理當地，就跟他們打交道；哪怕是共產黨國家。



對於美方態度，吳嘉隆說，美國沒有要改變中國體制，不會介入替中國人民去推翻共產黨體制，但是川普要共產政權來配合美國的利益，這就是這個現實主義的政治操作。他提到，美中貿易協議總要遵守，接續還要談第二階段、第三階段協議，就事論事。



吳嘉隆預測，川普說四月份要去中國訪問，他應該是跟習近平之後的新領導人會談，所以四月份等於劃下一個時間點。

