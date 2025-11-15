習近平黨內地位到底穩不穩？

習近平的政權地位到底穩不穩固？有論點認為中共二十四中全會開議前，解放軍九名上將一夕間被罷黜，中共中央軍委也沒有在四中全會補足名單，這恐怕是習近平軍權不穩的跡象。而也有論點認為習近平仍穩如泰山，中共強調黨中央領導地位，鞏固核心象徵著習近平定於一尊的態勢，黨內沒有人敢於挑戰，而且軍人干政涉及軍事政變的問題，甚至會引發中共執政地位崩解，這關係到黨內各派系的集體安全，那麼習近平的政權仍是相當穩固。

習地位穩而不固 重蹈中共權力波動現象

從中共黨史的脈絡來看，中共內部權力鬥爭的原因各有不同，但為了避免步入失控、甚至崩潰，如何確保中共的「執政地位」，所有派系的平衡點在於「如何維持穩定」，因此，以當前習近平仍維持黨政軍最高領導地位，顯然「擁護習近平」是最為穩定的選擇。回顧過去，毛澤東強人統治時期曾出現幾次權力集中、下放、再集中的波動，這必然是政治鬥爭，也確保了毛澤東的權勢能集於一身，那習近平會不會也是如此？但應該不會重蹈華國鋒的處境。

習近平邁入第三任期後，改變了過去中共政治運作慣例，例如二十大三中全會、四中全會延後一年之久才舉辦，以及多次權力清洗及人事變動，如果這是習近平陷入權力危機，那麼恐怕無法解釋為何習近平尚未被奪權；換言之，極有可能是習近平的制度性調適，且仍能維持高壓統治，但是，習近平的嫡系人馬被處置，這儼然也不是正常的狀態，尤其是軍委會名單陷入停擺的狀態，這恐怕是領導人與軍隊的信任問題，習近平的地位是「穩而不固」。

權力鬥爭內卷化 增添中共政權的不確定性

值得留意的是，中共內部的政治氛圍，可以想像的是在習近平完全執政的狀態，黨內氣氛必然是瀰漫著人心惶惶，習近平掌權後又展開多次以反貪腐名義的政治整頓運動，以及提拔自己的人馬進入權力核心，進入二十大後，中共政治權力已不是集體領導，而是強人獨裁，權力鬥爭「內卷化」，不只是派系間不信任，就連習近平的人馬也各懷鬼胎，就連嫡系都可能被清洗，被提拔的任何勢力都有著如坐針氈的壓力，顯然中共黨內權力狀況是「固而不穩」。

持平而論，習近平的權勢尚未旁落，但卻是「穩而不固」，所謂的「穩」是定於一尊、無人挑戰，而「不固」是因為權力集於一身，黨內瀰漫著互不信任的氛圍，尤其是「一人之下」的權力鬥爭暗潮洶湧，也引來外界對於政權不穩的猜測。然而，對中國政治發展來說，當權力集中於一人時，一旦出現領導人「無法視事」或「權力中空」，且又沒有接班人的安排，恐怕會有政治動盪，甚至比1978年時「實踐派」與「凡是派」鬥爭更激烈，中共政權會「失控」？還是「維穩」？則端看習近平權力被削弱的時機。

作者》吳瑟致 台北海洋科技大學通識教育中心助理教授、台灣智庫諮詢委員、中國問題研究中心主任、海基會無給職顧問。