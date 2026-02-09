習近平「反向助攻」高市早苗狂勝？慘敗急了「拿他開刀」！

政治中心／江姿儀報導



日本眾議院昨（8日）進行改選，由首相高市早苗帶領自由民主黨取得「歷史性大勝」，創下戰後以來、單一政黨取得最多議席的紀錄。今（9日）被控違反《港版國安法》的香港壹傳媒創辦人黎智英，遭法院重判20年有期徒刑，引發國際社會高度關注。對此，財經網紅胡采蘋今（9日）稍早發文，認為日相高市早苗狂勝「根本就是習近平一手造成的」，而中方慘敗後就拿黎智英開刀。





胡采蘋認為，習近平（左）與中央軍委副主席張又俠（右）長期意見不合，張又俠落馬與台灣無關，而是習近平洩憤所為。（圖／翻攝自中國外交官毛寧Ｘ、微博）

財經網紅胡采蘋今（9日）於臉書發文，首先提到中央軍委副主席張又俠遭控涉、洩密被冠上「叛國罪名」一事，她認為此事與台灣無關，她指出2012年以來，中國國家主席習近平與張又俠共同坐鎮軍委會開始，2人長期意見不合，而張又俠真正落馬「遠因是火箭軍之爭」，近因是在美國總統川普抓捕委內瑞拉總統馬杜洛以後，習近平「整個人都很瘋癲、爆氣」，才會頻頻拿人開刀出氣。

胡采蘋認為，日相高市早苗能夠狂勝「根本就是習近平一手造成的」。（圖／翻攝自高市早苗X、中國外交官毛寧Ｘ）

胡采蘋進一步分析，習近平「處理憤怒和內心恐懼的方式就是砍人、揍人」，昨（8日）他一手把才上任3個月的日相高市早苗「送上自民黨有史以來最大勝選」，今（9日）一早香港法院就對外公開重判20年黎智英的判決。她推測，2者存在極大關聯，因為黎智英一案拖延已久，案子一拖再拖，為的就是在日本大選後宣判，不再延期以表達中方憤怒「就是習大大洩憤的表現」。她還補充，習近平屬於「沒什麼理性的人」，建議台灣「要讓自己非常強大」，且「不要妄想什麼理性的談判、削減軍備就可以止戰」，強調習近平「這種人只怕揍，你揍痛他了，他就不敢了」。她總結，強力挺台的日相高市早苗能夠狂勝，「根本就是習近平一手造成的」，而習近平慘吞敗之後，火速處理黎智英。

胡采蘋認為，習近平（左）慘敗之後，急拿黎智英（右圖中）開刀，重判其20年。（圖／翻攝自中國外交官毛寧Ｘ、微博）





