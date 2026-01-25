習近平「大清洗」軍委決策層近團滅 英媒：短期內或難犯台
中共中央軍委第一副主席張又俠、聯合參謀部參謀長劉振立於昨（24日）證實落馬，解放軍決策層近「團滅」，僅剩軍委主席習近平和副主席張升民。英媒分析此事突顯習近平對解放軍全面掌控，然缺乏高層領導下，短期內或難以發動對台行動。
據英國《每日電訊報》（The Telegraph）25日報導，張又俠為解放軍（PLA）作戰指揮官，與習近平自幼相識，被視為不可動搖的核心人物。現年75歲的張又俠同時是中共中央政治局成員，也是少數有1979年中越戰爭實戰經驗的指揮官。其去職，標誌習近平多年來整頓軍方，打擊腐敗與不忠行動進入高峰。
與張又俠同時，另一高階軍官劉振立（Liu Zhenli）亦因「嚴重違紀違法」被立案調查，兩人皆為中央軍委（CMC）成員，負責軍事戰略與執行，確保軍隊服從黨指揮。張又俠身為軍委副主席，過去被認為是推動軍隊現代化、提升戰力的關鍵人物。習近平自上任以來，已將大陸國防預算翻倍，力求在2049年打造「世界一流」軍事力量。美國情報指出，習近平已要求解放軍於明年具備攻台能力。
報導指出，截至去年10月，解放軍已有9名高級將領遭撤職，包括前軍委副主席何衛東。美國智庫亞洲協會政策研究院高級研究員莫里斯（Lyle Morris）表示，這次清洗是自1949年以來最大規模，足以令解放軍內部陷入「混亂」，短期內或難以發動對台行動。莫里斯認為，缺乏高層領導下，台灣局勢暫時緩和。
不過，部分專家警告，不應低估新一代軍官的戰鬥意志。美國《Sinocism》部落格主比爾·畢曉普（Bill Bishop）指出，若此次清洗是世代交替，未來的軍事領導層可能更加強硬，台灣風險未必降低。中央軍委目前僅剩習近平與軍中反腐專責的張升民，六名2022年任命的軍委成員已全數被撤換。
《南華早報》引述知情人士稱，張又俠被指控腐敗，包括未能管控家族成員及未即時向黨領導層報告問題。中國戰略集團總裁、前美國中央情報局分析師約翰遜（Christopher K Johnson）則分析，習近平初期清洗僅針對特定人選，避免影響軍事運作，但如今認為高層全面腐敗，必須徹底整頓。
外界曾猜測習近平與解放軍高層存在裂痕，但多名專家表示，此舉反映習近平鞏固權力，並獲黨內支持。
延伸閱讀
「99%茹素」霍諾德竟登101 醫曝3關鍵：不吃肉照長肌肉
放雙手爬101不是最猛？賈永婕爆霍諾德「攀爬91分鐘」超精準
卓榮泰稱「台灣101」 蔣萬安反酸「我是台灣市的市長嗎」？
其他人也在看
習近平大清洗！ 軍方二把手張又俠落馬「涉洩核武機密給美國」
中共政壇近日爆發前所未有的「軍事大地震」。根據多家外媒報導，中共中央軍事委員會副主席、軍方二號人物張又俠，以及聯合參謀部參謀長劉振立，已雙雙落馬受審。這場清洗不僅涉及嚴重的貪腐問題，更驚傳兩人曾發動「未遂政變」企圖逮捕習近平，並涉嫌向美國洩漏核武關鍵技術。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發表留言
教師抗議校事會議 教育部外綁紅布條（2） (圖)
全國教師工會總聯合會發起「廢惡法、救教育」行動，25日號召教師上街，並在教育部圍欄綁上紅布條，呼籲廢除校事會議相關制度，阻卻政治性、情緒性的濫訴與小案大辦。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
不滿校事會議相關制度 教團抗議教育部提5訴求
全教總不滿校事會議相關制度帶來惡意濫訴等問題，今（25）日在教育部前面發起抗議行動，上千人到場聲援，也提出廢惡法、止濫訴五大訴求，並強調如果教育部長鄭英耀無力解決問題，應該負起責任下台。台灣家長教育聯盟主張，反對把不適任教師處理權回歸過去的教評會機制。公視新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
張又俠為何遭整肅？ 汪浩曝驚人內幕：習近平想清人止險
[Newtalk新聞] 中共於本月24日宣布，中央軍委副主席張又俠以及中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法，並對2人展開立案調查。作家汪浩昨（25）日分析《解放軍報》社論指出，在權力高度個人化的體制，張又俠的能力被視為風險，當戰備資訊與決策回饋層層失真，最高領導者更傾向清人止險。 針對張又俠等人被立案調查，中共中央軍委機關報《解放軍報》在社論名列張又俠等人罪狀，包括嚴重辜負中共中央、中央軍委信任重託，嚴重踐踏破壞軍委主席負責制，嚴重助長影響黨對軍隊絕對領導、危害黨的執政根基的政治和腐敗問題，嚴重影響軍委班子形象威信，嚴重衝擊全軍官兵團結奮進的政治思想基礎，對軍隊政治建軍、政治生態和戰鬥力建設造成極大破壞，對中共、國家和軍隊造成極為惡劣影響。 對於《解放軍報》社論，汪浩昨日以「習近平為什麼抓張又俠？」為題發文表示，從《解放軍報》社論的定性語言看，真正的核心並不在貪腐，而在權力，將「嚴重踐踏破壞軍委主席負責制」置於所有指控之首，政治分量遠高於經濟問題，等同宣告張又俠被視為觸碰了最高指揮權邊界的人。 汪浩指出，在中共語境中，「危害黨對軍隊絕對領導、動搖執政根基」意味著制度性威脅，而新頭殼 ・ 1 天前 ・ 2則留言
川普怒控未履行協議 調高南韓關稅至25%
美國總統川普(Donald Trump)26日表示，他將調高對南韓多項商品的關稅，把矛頭指向這個國家「未能履行」先前與華盛頓敲定的貿易協定。 川普在自家的「真實社群」(Truth Social)發文說，「由於南韓國會未能通過我們的歷史性貿易協議─這是他們的特權，我特此宣布將對南韓的汽車、木材、藥品和其他所有對等關稅，從15%調高至25%」。 在這位美國領導人態度逆轉的數個月前，華盛頓和首爾曾達成一項貿易與安全協議，結束了雙方長達數月的緊張談判。 在川普與南韓總統李在明(Lee Jae Myung)去年10月會面後，兩國完成了這項協議，其中包括南韓的投資承諾、以及美國削減關稅。 根據這項協議，華盛頓將對包括汽車、汽車零件和藥品在內的南韓商品維持最高15%的關稅。至關重要的是，這項協議的條款將調降美國對南韓汽車的25%關稅。 川普的最新威脅一旦實施，將會逆轉這個情勢。 汽車業佔南韓對美出口的27%，而南韓汽車出口市場幾乎有一半都在美國。 一旦關稅回到較高水平，也將使南韓出口相較於日本與歐盟等經濟體處於不利地位。日本和歐盟都已和美國達成協議接受15%關稅。 (編輯:柳向華)中央廣播電台 ・ 9 小時前 ・ 3則留言
習近平「親自除掉統一阻力」？學者談張又俠落馬：台灣若誤判這事最危險
中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠，中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立等2名解放軍高層，日前經中國國防部證實，因涉嫌嚴重違紀違法遭立案調查，中國國家主席習近平是否「私下出手」掀起熱議；旅美教授翁履中指出，解放軍高層出現異動，一定程度讓台海處於相對安全的時期，但台灣應該警惕的是，未來北京當局的決策環境，將會更加集中、更聽命於中共政權的指揮。更多......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 8則留言
習近平憂連任有變開鍘張又俠？ 中央軍委6上將「清空」只剩1人
隨著中國國家主席習近平對高階將領張又俠展開調查，現金的中央軍事委員會幾近「清倉」，原本6名上將如今只剩1人仍在位。外界揣測習近平是否憂心張又俠權力過大、甚至威脅連任地位上報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台灣資安大聯盟再傳捷報 關楗無密碼身分管理平台獲日本NSW採用
CNEWS匯流新聞網記者王佐銘／台北報導 在全球資安風險持續升溫之際，由多家台灣指標性資安業者組成的「台灣資安大聯盟」再傳國際捷報。大聯盟核心成員之一的關楗股份有限公司宣布，其研發的Keyper無密碼身分管理平台，已正式獲得日本IT解決方案龍頭NSW株式會社採用。此一合作不僅象徵關楗成功叩關日本高度嚴謹的企業市場，也凸顯台灣資安大聯盟推動本土資安技術走向國際...匯流新聞網 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
張又俠動向成謎？一次看懂對兩岸局勢的衝擊 專家：共軍內部權力洗牌中
「張又俠落馬」的消息震撼全球！2026年開年大陸政壇爆發最大地震，中共國防部日前正式宣布，對現任中央軍委副主席張又俠及聯合參謀部參謀長劉振立立案調查。作為習近平過去最信任的「鐵桿老將」，張又俠的倒台不僅象徵中共軍方權力核心徹底大洗牌，更引發國際高度關注，這場軍中大清洗究竟會讓台海局勢趨於穩定，還是陷入更不可測的危機？（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 發表留言
川普極端簡化國際競爭 把北約與聯合國視為「敵人」
吳芳銘／政治經濟觀察員鏡報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
籲在野速排審國防特別預算被指「放棄監督」 民進黨：民眾黨杯葛9次還自稱監督
中國國民黨與台灣民眾黨攜手，挾人數優勢，近期頻頻在立法院封殺以8年期、總額達1.25兆元的國防特別預算條例草案。針對民眾黨秘書長周榆修今（23）日回應民進黨秘書長徐國勇呼籲在野黨儘速排審國防特別預算條例，卻指此舉是「放棄監督」一事，民主進步黨發言人李坤城表示，讓國防特別預算條例儘速排審，本身就是最具體、最有效，也最合法合憲的監督方式。國防特別預算條例更絕非周榆修所稱的「兩張A4」，呼籲在野黨不要為了杯葛而杯葛，口頭上說支持國防，實際行動卻一再阻擋國家強化自我防衛能力，請民眾黨主席黃國昌在最後一週立委任期內，讓軍購條例付委討論，做一個對國家忠誠的反對黨。李坤城說，很遺憾周榆修與部分在野黨人士及藍白側翼一樣，不分是非、持續散布「兩張A4就要1.25兆」的不實說法。這樣的錯誤訊息早已被國防部與許多熱心網友澄清，國防特別預算條例不僅不只兩頁，條文中也已清楚列出未來主要採購項目與國防強化重點。然而周榆修卻選擇持續引用不實謠言，刻意混淆視聽。李坤城指出，周榆修曾擔任本黨國會助理，對立法院議事程序理應相當熟稔，不可能不知道目前國防特別預算條例已在程序委員會遭到連續九次阻擋，連委員會審查的門都進不了，台灣好新聞 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
美國男護理師遭執法人員擊斃 影片曝光似打臉川普政府
（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國邊境執法人員昨天在明尼阿波利斯市擊斃37歲男護理師普雷蒂，川普政府聲稱他是暴力攻擊者，意圖「屠殺」聯邦執法人員，但影片畫面似乎與川普政府的說法相左。中央社 ・ 1 天前 ・ 1則留言
德語媒體：「中國精英政治的轉折時刻」
中國突然官宣對中央軍委副主席張又俠和聯合參謀部參謀長劉振立立案審查的消息，也在德語媒體中引起廣泛關注。《新蘇黎世報》發表分析文章稱，張又俠的「落馬」表明習近平政權穩定的表象之下，權力鬥爭仍在發酵。《威悉河信使報》則認為， 表面上看，這似乎是習近平反腐行動的延伸，但從被波及的層級和規模來看，這更像是一場針對人民解放軍指揮體系的深層整頓。德國之聲 ・ 18 小時前 ・ 2則留言
前綠委支持賈永婕角逐台北市長 藍營楊植斗稱值得期待
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導 世界知名極限攀登家艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold）昨日挑戰徒手攀爬台北101，僅約1小時31分鐘就完成壯舉，此舉也成功行銷台北101以及台灣，甚至有網友拱台北101董事長賈永婕參選台北市長。對此，前民進黨立委謝欣霓今（26）日發文向賈永婕道歉，稱過去看錯人，並認為既然民進黨的人不夠勇敢，沒有人願意選，支持...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
張又俠落馬真相？美媒：遭控向美洩核機密
張又俠落馬真相？美媒：遭控向美洩核機密EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 3則留言
一文看懂／揭密解放軍二號人物為何落馬 網傳張又俠與習爆「軍變」槍戰
解放軍二號人物、中央軍委副主席張又俠與委員劉振立驚傳落馬，官方證實兩人因嚴重違紀違法遭立案調查。張又俠曾是習近平親信，地位僅次於習，此次倒台引發外界對習政權穩定性的高度關注。有傳聞指張又俠曾策劃針對習近平的「軍變」行動，甚至京西賓館發生槍戰，但此消息尚未獲證實。無論「軍變」真偽，官媒社論已指控兩人嚴重破壞軍委主席負責制，顯示習近平對軍方高層的整肅行動，恐反映其統治面臨內部威脅，尤其在攻台期限將近之際，高官頻頻落馬恐影響軍隊士氣與習的野心。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言
替代役男與計程車司機口角遭趕下車 躺台64路面被4車輾斃
據了解，溫男目前擔任替代役，而他25日凌晨搭乘林男的車從文山區返家，車輛行經台64線時，林男不滿溫男頻頻踢到其椅背，雙方爆發口角衝突，林男一氣之下將車子停靠路邊，將溫男趕下車後離開。而溫男下車後竟躺在快車道路面上，39歲陳男、26歲邱男、54歲簡男及45歲魏男駕駛車...CTWANT ・ 23 小時前 ・ 發表留言
曝1.25兆軍購關鍵項目！國防部點評民眾黨版本1大缺失：恐影響聯合作戰執行
民眾黨立法院黨團昨日提出「保衛國家安全及強化不對稱戰力計劃採購特別條例」，不過國防部今（27）日一早召開臨時記者會，特別點出民眾黨版本有問題之處，國防部更坦言，7大項目中，AI輔助及C5ISR系統是非常關鍵項目，儘管預算佔比不高，但卻是防衛作戰去中心化指管，以及分散式指揮的核心，如果沒有這套自動化指管系統，買了再多武器，也只是各行其事。戰略規劃司長黃文啓中將......風傳媒 ・ 4 小時前 ・ 2則留言
黃國昌稱「拉下賴瑞隆」是藍白共識 陳其邁回應了
即時中心／顏一軒、許雯絜報導民眾黨主席黃國昌今（25）日與創黨主席柯文哲南下高雄出席黨務行程期間受訪時稱，未來不排除與國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩合作，並指拉下民進黨所推出的參選人賴瑞隆應是大家的共識。對此，高雄市長陳其邁今（26）日回應，此議題與市政無關，他也並未注意到這條新聞。今早10時，陳其邁在高市府副秘書長王啟川、民進黨高雄市長參選人賴瑞隆、立委許智傑、高雄市議員邱俊憲、李雨庭、高雄市議員第11選區（林園、大寮）擬參選人洪村銘與國民黨高雄市議員邱于軒等人的陪同下，前往大寮社會住宅建築基地視察，並於會前接受媒體聯訪，宣布「婚育宅及租金補貼」加碼政策。記者提問，民眾黨稱高雄要藍白合，請教市長看法？對此，陳其邁指出，「我想這個跟市政無關，我也沒有特別注意到這個新聞」。至於被問及今日與賴瑞隆共同視察大寮社宅，是否有意交棒一事，陳其邁則強調，今天是市政行程，市長人選的立院表現、地方服務都可受公評，民眾一定會選出最適當、能夠讓高雄的市政繼續進步最好的市長參選人。原文出處：快新聞／黃國昌稱「拉下賴瑞隆」是藍白共識 陳其邁回應了 更多民視新聞報導張又俠落馬「中國恐爆內戰」！專家嘆：習近平上當了總統打造「台灣之盾」 蘇紫雲曝未來經濟效益LIVE／民眾黨哪招？自提軍購特別條例 民進黨團15時記者會回應民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
聯電ADR週一強勢抽高7.5%，創2021年12月以來新高
【財訊快報／陳孟朔】晶圓代工大廠聯電(UMC，美股代碼UMC)ADR連續兩天回吐5.37%後，週一強勢噴出，收盤急漲0.79美元或7.5%至11.33美元，不僅寫下2021年12月7日以來的逾四年新高，開春以來漲幅更已高達44.15%。市場人士指出，這波強勁漲勢主要受到聯電與英特爾(Intel)深化戰略合作的激勵。傳出英特爾將獨家授權用於下世代埃米級製程與先進封裝的關鍵技術「Super MIM」超級電容給聯電，這項合作若落實，將大幅提升聯電在AI世代與高速運算(HPC)市場的競爭實力。在營運數據與基本面，聯電受惠於22奈米技術需求暢旺，以及智慧型手機與筆記型電腦市場的廣泛復甦，市場預期聯電即將公布的財報將展現強勁成長。根據Zacks投資研究預測，聯電本季每股盈餘(EPS)有望達0.12美元，年增20%，營收則預估成長至18.8億美元。此外，矽光子技術授權與切入蘋果(Apple)供應鏈的地位，也讓法人看好聯電在2026年轉型高毛利市場的成果，吸引外資單日大舉買超回補，推升股價在成交量放大的支撐下不斷攻高。除了內部技術升級，外部環境也為聯電注入強心針。隨著中國晶圓代工龍頭中芯國際傳出調漲部財訊快報 ・ 8 小時前 ・ 發表留言