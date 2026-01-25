習近平「大清洗」軍委決策層近團滅 英媒：短期內或難犯台

中共中央軍委第一副主席張又俠、聯合參謀部參謀長劉振立於昨（24日）證實落馬，解放軍決策層近「團滅」，僅剩軍委主席習近平和副主席張升民。英媒分析此事突顯習近平對解放軍全面掌控，然缺乏高層領導下，短期內或難以發動對台行動。

習近平2022年帶領新一屆中央軍委視察軍委聯合作戰指揮中心。（資料照／新華社）

據英國《每日電訊報》（The Telegraph）25日報導，張又俠為解放軍（PLA）作戰指揮官，與習近平自幼相識，被視為不可動搖的核心人物。現年75歲的張又俠同時是中共中央政治局成員，也是少數有1979年中越戰爭實戰經驗的指揮官。其去職，標誌習近平多年來整頓軍方，打擊腐敗與不忠行動進入高峰。

與張又俠同時，另一高階軍官劉振立（Liu Zhenli）亦因「嚴重違紀違法」被立案調查，兩人皆為中央軍委（CMC）成員，負責軍事戰略與執行，確保軍隊服從黨指揮。張又俠身為軍委副主席，過去被認為是推動軍隊現代化、提升戰力的關鍵人物。習近平自上任以來，已將大陸國防預算翻倍，力求在2049年打造「世界一流」軍事力量。美國情報指出，習近平已要求解放軍於明年具備攻台能力。

解放軍東部戰區去年12月底開展「正義使命-2025」圍台軍演。 （資料照／央視）

報導指出，截至去年10月，解放軍已有9名高級將領遭撤職，包括前軍委副主席何衛東。美國智庫亞洲協會政策研究院高級研究員莫里斯（Lyle Morris）表示，這次清洗是自1949年以來最大規模，足以令解放軍內部陷入「混亂」，短期內或難以發動對台行動。莫里斯認為，缺乏高層領導下，台灣局勢暫時緩和。

不過，部分專家警告，不應低估新一代軍官的戰鬥意志。美國《Sinocism》部落格主比爾·畢曉普（Bill Bishop）指出，若此次清洗是世代交替，未來的軍事領導層可能更加強硬，台灣風險未必降低。中央軍委目前僅剩習近平與軍中反腐專責的張升民，六名2022年任命的軍委成員已全數被撤換。

《南華早報》引述知情人士稱，張又俠被指控腐敗，包括未能管控家族成員及未即時向黨領導層報告問題。中國戰略集團總裁、前美國中央情報局分析師約翰遜（Christopher K Johnson）則分析，習近平初期清洗僅針對特定人選，避免影響軍事運作，但如今認為高層全面腐敗，必須徹底整頓。

外界曾猜測習近平與解放軍高層存在裂痕，但多名專家表示，此舉反映習近平鞏固權力，並獲黨內支持。

