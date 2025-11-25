習近平、川普通電話了！ 台灣議題浮上檯面 熱線內容曝光





11月24日晚間，中國國家主席習近平與美國總統川普進行了電話會談，其中就兩國關係、烏克蘭危機等議題進行溝通。

根據《新華社》報導，習近平提到，上個月在韓國釜山會晤很成功，達成了很多共識。他形容，這些共識就像是給中美關係這艘大船「校正了方向，加滿了油」，給全世界都傳遞了正面能量。他說，從釜山會面到現在，中美關係整體是往好的方向發展的，大家都樂見其成。這又一次證明了那句老話：中美「合則兩利、鬥則俱傷」是經過實踐反覆驗證的常識，「相互成就、共同繁榮」是看得見、摸得著的實景。他呼籲雙方一定要維持住這個勢頭，堅持正確方向，秉持平等、尊重、互惠態度，爭取更多積極進展，與合作空間，好造福兩國人民和世界人民。

談到台灣問題，習近平重申了中國的立場，強調台灣回歸中國是二戰後國際秩序的重要部分。他提醒川普，中美當年是並肩作戰打敗法西斯的，現在更應該一起維護二戰的勝利成果。

川普表示，習近平主席是一位「偉大的領導人」。他提到他跟習主席在釜山的會面非常開心，並表示「完全同意」習主席對兩國關係的看法。他說，美方正在全面落實之前在釜山達成的重要共識。川普也承認中國在二戰勝利中發揮了重要作用，並表示美方理解台灣問題對中國來說有多重要。

最後，兩位領導人也簡單談了烏克蘭危機。習近平強調，中國支持所有有利於和平的努力，希望各方能不斷縮小分歧，盡快達成一個「公平、持久、有約束力的和平協議」，從根源上解決這場危機。

