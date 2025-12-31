習近平：捍衛政治安全高壓反腐 保紅色江山永不變色

（中央社台北31日電）新華社報導，明天出版的中共黨刊「求是」雜誌將發表總書記習近平的文章，強調要把「捍衛政治安全」擺在首位。並要堅定不移開展反腐敗鬥爭，始終保持高壓態勢，且持續加強理想信念教育，讓廣大黨員幹部始終牢記和自覺踐行黨的初心使命，確保「紅色江山永不變色」。

報導提到，習近平這篇題為「學習好、貫徹好黨的二十屆四中全會精神」的文章說，學習好、貫徹好中共20屆四中全會精神，是「當前和今後一個時期，全黨、全國的一項重大政治任務」。要深入學習領會全會精神，通過各種方式組織好全會精神的學習、宣講、宣傳，使「全黨、全社會領會好全會精神」。

廣告 廣告

習近平說，20屆四中全會通過的「關於制定第十五個五年規劃的建議」，深刻分析了「十五五」時期（2026至2030年）中國發展面臨的複雜環境，得出中國發展處於「戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多」的時期的基本判斷，強調集中力量辦好自己的事，據此提出目標任務、重大舉措。全黨要把思想和行動，統一到黨中央這一基本判斷和重大決策部署上來。

他提到，要深刻領會「十五五」時期經濟社會發展的根本保證。越是形勢複雜多變、任務艱巨繁重，越要堅持好、運用好、發展好「黨的領導」這一最大優勢，「把黨的領導貫穿經濟社會發展各方面、全過程」。

習近平強調，要堅持「擴大內需」這個戰略基點，堅持惠民生和促消費、投資於物和投資於人緊密結合，促進消費和投資、供給和需求良性互動，增強「國內大循環」內生動力和可靠性。並加快構建「全國統一大市場」，綜合整治「內捲式競爭」，堅定不移擴大高水平對外開放。

他又說，要更好地統籌發展和安全，深入貫徹總體國家安全觀，堅持「在發展中固安全、在安全中謀發展」。並健全國家安全體系，把「捍衛政治安全」擺在首位，提高公共安全治理水平。

習近平最後說，要堅定不移開展反腐敗鬥爭，始終保持反腐敗高壓態勢，做到「一步不停歇、半步不退讓」。健全制度機制，在鏟除腐敗問題產生的土壤和條件上持續發力、縱深推進。同時持續加強理想信念教育，讓廣大黨員幹部始終牢記和自覺踐行「黨的初心使命」，確保「紅色江山永不變色」。（編輯：邱國強/廖文綺）1141231