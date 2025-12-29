習近平「最快攻台時間」在2026？專家8字預言結局

政治中心／李汶臻報導

美國戰爭部發布2025年「中國軍力報告（CMPR）」，這份最新報告證實，隨著中國解放軍規模不斷擴大，如今面臨威脅的不只是台灣，甚至已威脅到美國的國家安全；此外，報告中提及中共解放軍2027年的「三大目標」，當中包含「對台戰略取得決定性勝利」。台灣大學政治學系名譽教授明居正，日前就在節目上對此看法表示認同。他進一步示警如果習近平所謂的「目標」屬實，那麼他真正的目標恐怕不是2027年，而是轉眼就到的2026。至於中共全面攻台的可能性，明居正推測「不大」，並認為美國在當中起關鍵作用。

美中貿易戰爆發以來，「脫鉤」、「新冷戰」、「冷戰2.0」都成為外界形容美中關係的關鍵詞，雙方在科技、經濟、地緣政治（特別是台灣問題與南海議題）及意識形態上的激烈對抗，與美蘇冷戰時期極為類似。對此，台灣大學政治學系名譽教授明居正日前就在節目上對此看法表示認同，指出「美中的對抗已經確定」，並形容這種對抗關係已結構化、固化。明居正認為，美中兩國不可能「和解」，除非當中有一個國家，在制度或國家戰略上出現根本轉變。他還舉例稱「除非美國共產化，或是中共民主化，否則這個對抗將持續下去」。

「不是2027打台灣」中共恐提前動手？全面攻台「機率、結局」專家8字預言

台灣大學政治學系名譽教授明居正表示，中共攻台目標並非定在2027年。（圖／民視新聞）





至於美國最新中國軍力報告中提到，中共計畫「到2030年將擁有超過1000枚可運用核彈頭」、「中國計畫在2035年前建造6艘航空母艦，由目前的3艘增加至9艘」，明居正就分析航母通常用於遠洋作戰，並非用來攻打台灣「兩岸距離近，使用航母反而累贅」。

而美國在報告中提及的中共解放軍2027年三大目標，包括：對台戰略決定性勝利、戰略制衡美國以及區域戰略威懾，明居正則認為美方此舉不排除是透過放大威脅論述，以爭取更多國防預算。另外，對於所謂的「2027年攻台」時間點，明居正指出這源於美中先前釋出的兩大訊號，其一是中國國家主席習近平曾指示解放軍，必須在2027年具備成功入侵台灣的能力；另外，美國已將中共領導人的任期納入考量因素之一，美方預估習近平會在下任前「動手」。綜合上述分析，明居正提醒「他真的目標可能不是2027」，如果真的有所謂的目標「那一定是2026」。

對於中共全面攻台的可能性，明居正認為「危機很大、發生很難」。（圖／民視新聞資料照）





明居正在節目中表示，台海危機會爆發，但中共全面攻台的可能性小，他也給出8字結論「危機很大、發生很難」。接著還提到第一島鏈對美國而言非常重要，其中台灣是重中之重，在結合美國總統川普日前簽署的《台灣保證落實法案》、《國家安全戰略和國防授權法》，以及美國將建設一支有能力阻止第一島鏈內侵略行為的軍事力量，種種跡象均透露美國意圖嚇阻中共攻打台灣的戰略意圖。

原文出處：不是2027「習近平最快2026」打台灣？中共「全面攻台可能性」專家說了

