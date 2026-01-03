即時中心／林韋慈報導

美國總統川普今（3）日下令，對委內瑞拉發動空襲，並在社群平台宣布，已成功抓獲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其夫人，並將兩人送離該國。消息一出，引發國際高度關注。馬杜洛去年（2025）5月才在莫斯科會晤中國國家主席習近平，兩人當時還開心握手，如今卻遭美方拘捕，也讓習近平所謂的「死亡之握」名單再添一人。

委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）於3日黎明前傳出連環爆炸聲。委內瑞拉政府隨後發表緊急聲明，指控美軍於週六黎明前，對卡拉卡斯及另外三個州發動大規模空襲。據悉，這次軍事行動由美國總統川普親自下令，打擊目標直指委內瑞拉軍方核心據點。多名目擊者表示，爆炸發生時「整個地面都在震動」，飛機聲與爆炸聲此起彼落，場面驚恐。目前委內瑞拉全國已宣布進入「緊急狀態」。

川普後在Truth Social 發文指出，美國已成功對委內瑞拉及其政權發動大規模行動，馬杜洛與其夫人已被拘捕，並由美國執法單位協同遣送出境。他強調，這次行動是為了維護區域安全與秩序。馬杜洛長期與美國關係緊張，卻被視為中俄重要盟友，去年5月才在俄羅斯與習近平會面。回顧過往，尼泊爾前總理奧利去年9月因大規模示威下台，而他在辭職前一週才剛結束訪中行程；孟加拉前總理哈西娜也於2024年訪中後不久，因國內抗議浪潮而下台，並逃往印度。

尼泊爾總理奧利（Khadga Prasad Oli）與孟加拉總理哈西娜（Sheikh Hasina）皆在會晤習近平後不久相繼下台，而這些國家皆為中國「一帶一路」參與國。當時，中國駐孟加拉大使姚文甚至稱哈西娜10年再度訪中是「歷史性訪問」，並表示「中孟關係將翻開新的篇章」。未料哈西娜返國後，於2024年8月5日宣布下台，並搭機離開首都達卡。

原文出處：快新聞／習近平「死亡之握」加1？馬杜洛去年在莫斯科會面 2國領導人接連下台

