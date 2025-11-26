習近平：確保加薩全面持久停火 改善人道局勢

（中央社台北26日電）根據中國外交部官網，聯合國25日舉行「聲援巴勒斯坦人民國際日」紀念大會，中國國家主席習近平藉由賀電表示，國際社會應採取更積極行動，確保加薩全面持久停火，盡快改善加薩人道局勢；在長久以來的以巴衝突及2023年爆發的加薩戰爭中，中國一直站在巴勒斯坦一方。

習近平指出，巴勒斯坦問題是中東問題的核心，關乎國際公平正義，牽動地區局勢。當前形勢下，國際社會應進一步凝聚共識，採取更積極行動，確保實現加薩（Gaza）全面持久停火，避免戰火重燃。

他表示，要秉持「巴人治巴」原則展開加薩戰後治理和重建，尊重巴勒斯坦人民的意願，照顧地區國家的合理關切。要盡快改善加薩人道局勢。最重要是錨定「兩國方案」大方向，推動巴勒斯坦問題早日實現政治解決。

習近平強調，巴勒斯坦問題也是對全球治理體系有效性的考驗。中國堅定支持巴勒斯坦人民恢復民族合法權利的正義事業。中方將繼續與國際社會一道，為推動巴勒斯坦問題早日得到全面、公正、持久解決作出不懈努力。

今年10月以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）達成停火與釋放人質協議。但之後以色列曾對加薩發動空襲，以色列與哈瑪斯互相指摘對方違反停火協議。根據加薩衛生部，自停火協議生效以來，以色列的砲火已造成超過300名巴勒斯坦人死亡。

埃及官方媒體報導，作為加薩走廊停火協議調解方的埃及、卡達與土耳其代表團26日在開羅會晤，討論第2階段停火協議，美國也會參與調停。（編輯：陳鎧妤/邱國強）1141126