習近平：總需求不足是中國當前經濟運行突出矛盾

（中央社台北15日電）在中國官方將內需主導、提振消費放在2026年經濟工作首位下，中共黨刊「求是」雜誌明天將發表習近平的節錄文章，指「總需求不足」是中國當前經濟運行面臨的突出矛盾。未來要使居民「有穩定收入能消費、沒有後顧之憂敢消費」。

新華社報導，習近平這篇以「擴大內需是戰略之舉」為題的文章，是他自2015年10月至今年10月間有關論述的節錄。

習近平說，擴大內需既關係經濟穩定，也關係經濟安全，「不是權宜之計，而是戰略之舉」。實施擴大內需戰略，是保持中國經濟長期持續健康發展的需要，也是滿足人民「日益增長的美好生活」需要。要加快補上內需特別是消費短板（缺陷），使內需成為帶動經濟增長的「主動力」和「穩定錨」。

他提到，「大國經濟」的優勢就是「內部可循環」。要牢牢把握擴大內需這一戰略基點，使生產、分配、流通、消費各環節更多依托國內市場實現良性循環。

習近平說，「擴大內需」和「擴大開放」並不矛盾。國內循環越順暢，越能形成對全球資源要素的引力場，越有利於構建「以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進」的新發展格局，越有利於形成參與國際競爭和合作新優勢。

習近平提到，「總需求不足」是中國當前經濟運行面臨的「突出矛盾」。要堅決貫徹落實「擴大內需戰略規劃綱要」，盡快形成完整內需體系，著力擴大「有收入支撐的消費需求、有合理回報的投資需求、有本金和債務約束的金融需求」。

他說，「消費」是中國經濟成長的重要引擎，擴大消費最根本的是促進就業，完善社保，優化收入分配結構，擴大中等收入群體，紮實推進共同富裕。要建立和完善擴大居民消費的長效機制，使居民「有穩定收入能消費、沒有後顧之憂敢消費、消費環境優獲得感強願消費」。

習近平表示，要完善擴大投資機制，拓展有效投資空間，適度超前部署新型基礎設施建設，擴大高技術產業和戰略性新興產業投資，持續激發民間投資活力。要堅持惠民生和促消費，「投資於物」和「投資於人」緊密結合，堅決破除阻礙全國統一大市場建設卡點堵點。（編輯：邱國強/朱建陵）1141215