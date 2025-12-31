習近平：2025經濟成長預計達5%

中國國家主席習近平(Xi Jinping)今天(31日)表示，中國正朝在今年實現約5%的經濟成長目標邁進，並將在2026年推出更積極的政策，以進一步刺激經濟成長，強化了當局加大經濟刺激力道的承諾。

中國官媒中央電視台報導，習近平今天在全國政協新年茶話會上表示，中國2025年經濟增速預計達到5%左右。

習近平說，2025年是「很不平凡的一年」，中國「迎難而上、奮力拚搏，順利完成經濟社會發展主要目標」；中國經濟「頂壓前行、向新向優發展」，增速「預計達到5%左右」、繼續位居世界主要經濟體前列，中國國內生產毛額(GDP)預計達到140兆元左右。

習近平未具體說明政策內容，但他的談話重申政府近期承諾，將透過財政措施提高民眾收入，並支持消費與投資。

中國官方強力的財政作為可能有助於化解這個全球第二大經濟體在今年下半年出現的成長放緩。

中共領導層本月稍早在一場定調經濟政策的重要會議上承諾，明年將維持「積極」的財政政策，包括「深入實施專項行動提振消費」。

習近平也坦言，國內供給強勁與需求疲弱之間存在「較為突出的」失衡。

他並指出，將推動實施更加積極的宏觀經濟政策，推動經濟實現「質的有效提升和量的合理增長，保持社會和諧穩定。」

習近平預計將於今天晚間於電視上發表新年致詞。(編輯：宋皖媛)