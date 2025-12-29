習近平2025外交勝利原因曝！彭博曝下一步

▲中國國家主席習近平與美國總統川普（Donald Trump）今年10月在韓國釜山舉行長達1小時40分鐘的川習會。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 2025年即將結束，《彭博》指出，中國國家主席習近平以「近乎凱旋」的姿態收官，有分析人士認為，無論從哪個角度來看，習近平的位置都比一年前更有利。但外交勝利的背後，習仍需要面臨許多國內的棘手問題，包括結構性經濟脆弱、軍隊及黨高層的整肅風暴。

《彭博》報導，習近平今年從最初充滿挑戰，但現在年末，正以一種近乎凱旋的姿態收官。面對美國總統川普再次挑起貿易戰，中國展現出在全球幾乎無人能及的接招能力，憑借稀土領域的支配地位，中國成功迫使美國在關稅和出口管制方面做出讓步。

廣告 廣告

中國出口商品也找到美國以外的新市場，推動貿易順差首次突破1兆美元大關。儘管華府施加諸多限制，但中國的人工智能（AI）企業依然奮力向前發展，中國的晶片製造商紛紛登陸資本市場，進行首次公開募股（IPO）。

習近平今年在外交舞台上也是鋒芒畢露，9月在20多位外國領導人陪同下，主持了一場盛大的閱兵式，展示中國有足夠硬實力支持他構建新世界秩序的願景；10月底，習近平與川普在韓國舉行會晤，川普將其稱為「G2峰會」，這個罕見說法也恰恰符合北京長期以來想與超級大國平起平坐的願望。

而過去川普政府內部的「對中鷹派」也以收斂措辭，如曾遭北京制裁的國務卿盧比歐，也改口呼籲以「成熟方式」管理美中關係。

分析指出，讓中國在國際舞台重拾信心的部分原因，正是美國總統川普，川普奉行美國優先，退出國際機構並減少對外援助，為中國擴大影響力創造機會，不斷升級關稅戰，卻在製造業關鍵礦產供應短缺時選擇退讓，讓習近平更堅信面對美國壓力時，實力才是最有效應對之策，並非妥協。而川普政府今年也逐步取消讓北京不滿的政策，如放鬆旨在限制中國軍力的出口管制、拒絕台灣領導人在紐約過境等等。

哈佛甘迺迪學院教授米德（Rana Mitter）稱，「習近平很可能帶著迫使美國改變其對台政策和科技政策的希望進入2026年，如果他能夠做到這一點，中國就能接受關稅」。曾為中國外交部提供建議的學者吳心伯也指出，中方的訴求之一，就是要求美國調整數十年來對台灣問題的表述。

布魯金斯學會研究員、曾在中央情報局擔任中國問題分析師的席恩（Jonathan Czin）表示，今年對習近平來說，結果遠遠好於他原本可能合理預期的情形，無論從哪個角度衡量，習近平現在所處的位置，都比一年前更有利。

但《彭博》報導也提到，外交勝利的背後，習近平仍須面臨很多棘手問題，包括國內結構性經濟脆弱到軍隊、黨內高層整肅等等。

乍看之下，中國經濟在2025年可圈可點，經濟成長保持在5%左右的目標，製造業也向價值鏈高端攀升，但動能正在減弱，固定資產投資面臨自1998年以來的首度負成長，零售銷售創疫情外最差表現，房地產危機仍看不到盡頭。

前中國歐盟商會主席伍德克（Joerg Wuttke）直言，「真正讓習近平頭痛的肯定不是外交事務，更不是川普，最大的問題中國自身的經濟問題」。

中國政治今年也充滿動盪，包括多名將領在內，被習近平清算的高層人數創下新高，而習近平很可能尋求第四個任期，雖然沒有跡象顯示席的統治遭受挑戰，但整肅行動已引發外界對解放軍狀態和作戰能力的質疑。

文章來源：

Xi’s Triumphant Year Staring Down Trump Belies Troubles in China

更多 NOWnews 今日新聞 報導

中國海警船又來！「帶機關炮」現蹤釣魚台 今年闖355天追平紀錄

軍演模糊開戰界線！路透曝「逼近鄰接區」：降低美日預警時間

中國解放軍釋演習首波畫面 軍演話題卻在微博熱搜後繼乏力