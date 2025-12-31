習近平2026新年致詞 再喊「祖國統一歷史大勢不可阻擋」

政治中心／倪譽瑋報導

2025年中共對台頻實施文攻武嚇，今（31）日是跨年夜，解放軍舉行的「正義使命-2025」環台軍演結束，為迎接2026跨年，中國國家主席習近平也透過中央廣播電視總台發表新年致詞。對於兩岸議題，他強調「兩岸同胞血濃於水，祖國統一歷史大勢不可阻擋」。

習近平表示，2025年是「十四五」收官之年，中國克服重重挑戰完成目標任務，在現代化歷程上邁出穩健步伐，經濟發展來到新關口、科技與國防躍上新台階。他指出，5年來辛勤付出不易，讓中國成為創新力上升最快的經濟體之一，如無人機演繹煙火、人型機器人亮出「功夫模式」；除科技，也以文化滋養家園，古韻國風成為年輕人眼中的頂流審美，傳統與現代文化交融，中華文化綻放光芒。

廣告 廣告

習近平說，中國向全球敞開胸懷，例如全球婦女峰會、海南經貿港運作，自己提出全球治理倡議，當今世界變亂交織，中國始終站在歷史正確一邊。他也點出其他國際議題，要堅定不移貫徹一國兩制方針，支持港澳更好融入國家發展大局，保持長期繁榮穩定，他還特別提到「兩岸同胞血濃於水，祖國統一歷史大勢不可阻擋。」

展望未來，習近平指出，2026年是「十五五」開局之年，國家需進一步全面深化改革開放，「讓我們激發萬馬奔騰的活力，一起為夢想奮鬥、為幸福打拼，把宏偉願景變成美好現實」。

更多三立新聞網報導

中俄互致新年賀電 習近平：願與普丁保持密切交往

習近平：捍衛政治安全高壓反腐 保紅色江山永不變色

習近平新年談話「特別點名台灣」讚：辦了不少大事

鄭麗文要民進黨接受九二共識 徐國勇嗆「做夢」：國民黨別再自欺欺人

