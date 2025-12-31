習近平2026新年談話 舊調重彈稱「統一大勢不可阻擋」
中國國家主席習近平在2025年最後一天，通過央視與網路發表2026年新年賀詞，兩度提到台灣，強調兩岸同胞血濃於水，「祖國統一是歷史大勢，是不可阻擋的必然進程」，另外也提到粵港澳「一國兩制」方針；烏俄戰爭僅隱晦點出「一些地區仍被戰火籠罩」，接著表示「中國始終站在歷史正確的一邊」，願與各國攜手促進世界和平與發展。鏡新聞 ・ 3 小時前 ・ 17
解放軍頻演習麻痹台灣社會、範圍「越靠越近」 前藍委預言：再接近就要登陸斬首了
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導中共圍台軍演範圍逐漸貼近我領海基線，還被揚言「圍台鏈條越勒越緊」，讓不少人都感到擔心，前國安局長李翔宙也憂慮，台灣...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 11
家樂福改名掀論戰 網友：改這名字會被罵翻
統一（1216）集團宣布台灣家樂福要改名字了，網友們開始七嘴八舌的討論新名字要叫什麼比較好？不少網友直推「大統一」，但也有網友說，拜託別叫「大統一」，如果叫「大統一」會被罵翻，一堆人反對，就不會再走進去了。有網友圍著家樂福既有的3個字排列組合，幫忙改名為大家樂、大家福、全家福、家來福、百家樂；更有網自由時報 ・ 11 小時前 ・ 389
蔡正元涉業務侵占罪 高院判刑3年6月定讞
（中央社記者林長順台北31日電）蔡正元涉嫌掏空阿波羅公司案，高院今天依業務侵占罪判刑3年6月，另依商業會計法判刑6月，得易科罰金。蔡正元涉業務侵占罪部分不得上訴而確定，商會法部分仍可上訴。中央社 ・ 4 小時前 ・ 74
驚悚瞬間畫面曝！高雄21歲騎士遭貨車輾斃 父母悲泣：本來要跟同學跨年
今（31日）傍晚6時許，高雄前鎮區中華五路、新光路口，43歲的李姓男子駕駛貨車，沿中華五路北往南方向行駛，不慎碰撞同方向的21歲唐姓男機車騎士，唐男遭捲進車輪底輾壓，倒臥血泊、當場失去生命跡象，救護人員趕抵時，發現其已明顯死亡。而車禍瞬間畫面也曝光，唐男父母獲悉消息也趕抵，悲痛的掩面哭泣、情緒激動，表示曾聽兒子說今天要和同學一起跨年，未料卻發生憾事。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 9
彰化23歲孕婦跑郵局突羊水破裂 救護員「原地接生」！人牆守護寶寶誕生
2025年歲末，大家期待迎接新的一年，但有寶寶迫不及待，趕在2026年前提早報到。29日下午接近5點左右，一名張姓孕婦到彰化員林市中正路郵局辦業務，等待期間突然羊水破裂，郵局同仁與熱心民眾機警通報救護人員，緊急接生，順利在郵局大廳產下一名男嬰，好在母子均安。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 33
屏東國中生搭校車睡過頭遭鎖停車場 司機、校方竟不知！
屏東某國中發生學生搭校車上學，不小心睡過頭，被困在校車上，不只校車司機沒有發現，連學校老師直到上午10點，才發現學生未到校，緊急通知父母，離譜事發經過終於曝光。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 52
路透：輝達獲中企下訂200萬餘顆H200 已洽台積電增產
（中央社北京31日綜合外電報導）路透社引述消息人士報導，美國人工智慧（AI）晶片業巨擘輝達（Nvidia）獲數家中國科技企業合計為2026年全年下訂200萬餘顆H200晶片，為滿足如此龐大需求，已洽詢台積電增產。中央社 ・ 6 小時前 ・ 33
大罷免亮票被訴！趙少康認罪還怪記者進管制區 自認「犯後態度好」求緩刑
中廣前董事長趙少康今年7/26大罷免案投票時，主動打開票紙給記者拍攝，遭依《公職人員選舉罷免法》起訴。他今（12/31）日開庭認罪，表示他生平第一次被起訴「很難過」，但他仍怪攝影記者不該進入管制區拍攝，也強調選舉監察人沒有制止他。趙少康澄清，他沒有故意亮票2次，稱第2次是「應記者要求」拿起來晃一下。他也自認犯後態度良好，希望法官輕判並給予緩刑。太報 ・ 6 小時前 ・ 94
趙少康罷免投票涉亮票遭起訴 今出庭認罪 北院明年1/20宣判
前中廣董事長趙少康今年7月26日罷免案投票時展示選票給媒體拍攝，涉嫌亮票，北檢依違反選罷法起訴。趙少康今天開庭認罪；他的律師表示，趙少康犯後態度良好，希望法官從輕量刑或以公益金代替刑罰。台北地方法院訂明年1月20日宣判。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 6 小時前 ・ 120
獨／請辭未獲准 傳陳菊農曆年前出院、年後回崗位上班
監察院長陳菊因健康因素住院逾一年，本報獨家掌握，陳菊復原狀況比預期好，預計農曆年前出院，並於年後返回崗位上班。相關人士轉...聯合新聞網 ・ 1 小時前 ・ 274
不是台灣人！「陶朱隱園」17樓神秘買家曝光 11.1億高價拍板成交
全台指標豪宅「陶朱隱園」交易案塵埃落定，神祕買家身分終於曝光！根據最新地籍資料，該案17樓已於2025年12月11日完成移轉登記，買家為持外來人口統一證號的吳姓自然人，年約80歲，全案無設定抵押貸款，採現金全額付。房產業者推測，買家背景可能來自港澳或中國，此次入主也打破過去僅有威京集團關係企業承購的局面，成為該案完工7年來首位實質外部住戶。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 15
2026將至，今（31）日中國人民政治協商會議全國委員會舉行新年茶話會，中國國家主席習近平發表演說，他稱讚2025年國家「辦了不少大事要事。」例如推進中華民族共同體建設，設立台灣光復紀念日，銘記歷史、珍愛和平、開創未來；在粵港澳三地成功聯合舉辦第十五屆全國運動會，支持港澳更好融入和服務國家發展大局；經濟展現強大韌性和活力等。也提出未來的「十五五」規劃。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 3
世界最長高速公路隧道 新疆「天山勝利隧道」通車 3小時路程變20分鐘
世界最長高速公路隧道——中國新疆「天山勝利隧道」，於12月26日正式通車，也象徵烏魯木齊至尉犁的G0711高速公路全線通車並投入營運，使原本需耗時數小時的翻越天山路段，大幅縮短至僅約20分鐘。天山山脈東西綿延逾2500公里，橫亙新疆中部，高山雪嶺、地形險峻，過去路況不佳、行程冗長，長期制約區域發展。隨著2021年東天山隧道通車、以及2025年烏魯木齊—尉犁高速公路全線完工，交通基礎建設持續升級，預期將進一步帶動新疆南北向的經濟與人流往來。當地客運業者表示，過往往返烏魯木齊至少兩天，如今隧道通車讓「早賞北疆雪，午看南疆沙」、「南北疆一日遊」成為現實。Yahoo奇摩（國際通） ・ 15 小時前 ・ 84
明天天氣冷氣團南下 元旦愈晚愈冷 周五中部以北低溫恐不到10℃
中央氣象署表示，今晚桃園以北、宜蘭持續有短暫雨，晚間跨年留意雨勢。明天元旦（115年1月1日）基隆北海岸、大台北山區仍有局部大雨，且強烈大陸冷氣團南下，愈晚愈冷，這波冷氣團最冷時間點預估是周五（2日）晚間至周六（3日）清晨，中部以北低溫探攝氏10度以下。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 5 小時前 ・ 15
新北跨年／華莎中文連發寵粉！狂問粉絲會不會冷 甜喊：這裡像我的家鄉
「閃耀新北1314跨河煙火」今年首度以淡江大橋為主軸，打造「淡水、八里雙主場」的跨河慶典，吸引大批民眾冒雨共襄盛舉。壓軸則由韓國人氣天后 HWASA華莎開唱，掀起最高潮。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 5
「三中案」纏訟7年！馬英九二審無罪、僅蔡正元判3年半
政治中心／綜合報導前總統馬英九捲入的三中案，2025年最後一天，二審判決維持一審見解，宣告無罪，回溯事件是在2005年，馬英九任國民黨黨主席期間，涉嫌賤賣中影、中廣、中視股權及舊黨部大樓，造成國民黨損害72.9億元，檢方依違反證券交易法等罪嫌共起訴多人，不過只有前立委蔡正元被依業務侵占被判3年半，高檢署將研議提起上訴。民視 ・ 3 小時前 ・ 2
習近平2026新年賀詞重申「統一大勢不可阻擋」 再「吃豆腐」宣揚設立台灣光復紀念日
[Newtalk新聞] 中國國家主席習近平今天（31日）在官媒《央視》發表2026年新年賀詞，再度強調「兩岸同胞血濃於水，祖國統一的歷史大勢不可阻擋」，並將2025年設立「台灣光復紀念日」列為年度重大成就之一。從台灣視角觀之，談話延續中國對台統一宣傳基調，結合歷史紀念強化「一中」敘事，引發台灣社會對兩岸關係進一步緊繃的擔憂。 習近平在賀詞中特別回顧2025年「隆重紀念中国人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，設立台灣光復紀念日」，稱此舉「激勵中華兒女銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來」。他並連結港澳「一國兩制」經驗，呼籲兩岸「血脈親情」不可割斷。台灣官方與學者指出，台灣光復節（10月25日）本為紀念1945年中華民國接收台灣，與當時尚未建政的中華人民共和國無關；中國此舉被視為片面改寫歷史，意圖將台灣納入其主權框架，忽略台灣戰後民主自治與主權現實。 陸委會先前針對中國設立「台灣光復紀念日」已嚴正回應，強調該紀念日與中共「毫無關係」，並批評北京企圖透過法律形式加大「兩岸一中」宣傳，矮化中華民國地位。學者分析，習近平將統一描述為「不可阻擋大勢」，可能預示2026年中國對台施壓將更趨新頭殼 ・ 3 小時前 ・ 2
2026年12生肖事業運曝光 3生肖吉星高照、2生肖低迷
迎接2026年新的一年，命理師楊登嵙指出，每年磁場的變化，就會有不同的感應和變化，2026年運勢昌旺為生肖雞、豬、蛇，吉星高照；生肖馬為值太歲、生肖鼠為沖太歲，太歲當頭，無喜恐有禍，運勢低迷，勞神傷財，注意要趨吉避凶。2026年12生肖事業前途：自由時報 ・ 1 小時前 ・ 3