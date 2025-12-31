習近平2026新年談話 舊調重彈稱「統一大勢不可阻擋」

中國國家主席習近平今晚（31日）透過央視新聞聯播發表2026年新年賀詞。針對兩岸議題，習近平表示，「兩岸同胞血濃於水，祖國統一的歷史大勢不可阻擋」。他還說，這一年「令人難忘的是」隆重紀念「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年」（九三閱兵）及「設立台灣光復紀念日」。

中國國家主席習近平31日晚間透過央視新聞聯播發表2026年新年賀詞。（Photo by WANG Zhao / AFP via Getty Images）

針對香港、澳門，習近平說，要堅定不移貫徹「一國兩制」方針，支持港澳「更好融入國家發展大局」，保持長期繁榮穩定。

習近平表示，當今世界變亂交織，一些地區仍被戰火籠罩。中國始終站在「歷史正確一邊」，願與各國攜手促進世界和平發展，推動構建「人類命運共同體」。

