習近平2026新年賀詞重申「統一大勢不可阻擋」 再「吃豆腐」宣揚設立台灣光復紀念日

[Newtalk新聞] 中國國家主席習近平今天（31日）在官媒《央視》發表2026年新年賀詞，再度強調「兩岸同胞血濃於水，祖國統一的歷史大勢不可阻擋」，並將2025年設立「台灣光復紀念日」列為年度重大成就之一。從台灣視角觀之，談話延續中國對台統一宣傳基調，結合歷史紀念強化「一中」敘事，引發台灣社會對兩岸關係進一步緊繃的擔憂。

習近平在賀詞中特別回顧2025年「隆重紀念中国人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，設立台灣光復紀念日」，稱此舉「激勵中華兒女銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來」。他並連結港澳「一國兩制」經驗，呼籲兩岸「血脈親情」不可割斷。台灣官方與學者指出，台灣光復節（10月25日）本為紀念1945年中華民國接收台灣，與當時尚未建政的中華人民共和國無關；中國此舉被視為片面改寫歷史，意圖將台灣納入其主權框架，忽略台灣戰後民主自治與主權現實。

陸委會先前針對中國設立「台灣光復紀念日」已嚴正回應，強調該紀念日與中共「毫無關係」，並批評北京企圖透過法律形式加大「兩岸一中」宣傳，矮化中華民國地位。學者分析，習近平將統一描述為「不可阻擋大勢」，可能預示2026年中國對台施壓將更趨積極，尤其在國際局勢變動下，台灣需持續強化國防自主與國際夥伴關係，以維護民主價值與現狀。

賀詞雖提及全球和平與合作，但涉台部分仍維持強硬立場，與台灣多數支持維持現狀、反對一國兩制的主流民意形成鮮明對比。未來兩岸互動走向，將取決於中國是否將此類語言轉化為具體政策行動，台灣方面多次呼籲北京尊重對等尊嚴，透過和平對話化解分歧，而非單方面施壓。

