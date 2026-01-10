習近平2027恐攻台？川普談台海「回答順序」藏威攝訊號 這句成關鍵

國際中心／許智超報導

美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦，此舉震撼全球，而先前傳出中國國家主席習近平在2027年可能以武力奪取台灣，也讓外界關心是否會影響兩岸局勢發展。對此，川普7日接受《紐約時報》專訪，過程中被問到台海問題，表面上雖是把選擇權交給北京，但他利用回答順序巧妙的傳遞出威懾訊號，更自信地說「習近平不會在我擔任總統期間攻擊台灣」，而這段話成為台海關係的關鍵判斷。

川普7日接受《紐約時報》專訪，記者詢問他攻打委內瑞拉的行動，是否會為中國、俄羅斯樹立一個先例時，川普先否認這種類比，強調委內瑞拉帶來的是「直接且真實的威脅」，例如非法移民、毒品及犯罪等問題，美國有必要下重手，而台灣對中國並沒有類似的危脅，暗示中國沒正當理由動武。

川普接著把話題帶到台海，當記者提及習近平把台灣視為分離主義威脅時，他沒有反駁，反而說決定權在北京，「那是習近平自己的事，想怎麼做取決於他自己」，這句話聽起來像把選擇權交給習近平，但他隨即補充警告，「我已經向他表達過，如果他那樣做我會非常不高興」，更強調「我認為他不會那樣做，我希望他不要那樣做」。

記者追問，習近平是否會利用近期事態發展攻擊台灣，川普則暗示，只要自己還在任，中國領導人就不敢採取行動，川普自信地說，「或許會在換個總統之後這麼做，但我認為習近平不會在我擔任總統期間這麼做」。這段話成為台海局勢最關鍵的判斷，川普沒有否認台海風險，只是將責任推給習近平、警告後果，並用自己的任期作為時間分界點。至於這對台灣是禍是福，還得看美國總統是誰，及美中俄三方未來動向。

