習近平72歲還能「長高」？ 川習會身高差大幅縮水 網當偵探推「4種可能」.....

美國總統川普(左) 2017 年時與中國國家主席習近平會面合影，當時兩人的身高差距十分明顯。 圖：翻攝自 @sohfangwei X 帳號

[Newtalk新聞] 當地時間 30 日，美國總統川普與中國國家主席習近平在南韓釜山進行約 100 分鐘的閉門會談，國際社會也對美中兩個大國的元首會談內容感到好奇。然而，有眼尖的網友發現，與上次和川普合照時相比，此次習近平與川普的身高差距大幅減少，網友們也針對習近平如何縮短與川普身高差的議題展開激烈討論。

X 推主「方偉」對比川普、習近平兩人在 2017 年會面時拍攝的照片以及 30 日的合影後發現，自稱身高 190 公分的川普與身高 178 公分的習近平在 2017 年時，兩人的身高存在明顯差距，但在經過 8 年後，習近平竟然變得跟川普差不多高，離奇的現象令他直呼詭異。

中國國家主席習近平與美國總統川普周四（30日）在韓國釜山附近的金海空軍基地舉行歷史性面對面會晤，這是兩位領導人 6年來的首次正式會晤。 圖：達志影像／路透社

「方偉」認為，習近平與川普身高差距縮短一事，最多只會有 4 種解釋，分別是「習近平移植了兩條腿」、「習近平穿了 12 公分高的高跟鞋」、「習近平派出比自己更高的替身參加會議」以及「川普老了，身高開始縮水」。許多網友也在該則推文下展開討論，對這項議題發表看法。

有網友指出，此次與川普會面的習近平十分木訥、拘謹，與先前懷抱自信、指點世界的習近平大不相同，認為這個「習近平」就是一個領導人的替身。另外有網友補充表示，習近平自 2021 年起，臉上就多了兩道很深的「破顴紋」，且在出席今年的四中全會時也能觀測到該項特徵，「但這個人沒有，很明顯是個假貨」。

美國總統川普在川習會結束後，親自送習近平上車離開。 圖 : 翻攝自央視時政

但也有網友支持高跟鞋假說，推測習近平可能想展現出與川普平起平坐的態勢，才穿上了 12 公分高的高跟鞋。另外有網友稱，川普 190 公分的身高也可能是假消息，「他連川普大廈有多少層都經常撒謊，真實身高可能不到 190 ，習近平也不用穿上太高的鞋就能與之比肩」。

還有網友開玩笑的表示，習近平先前在出席「九三閱兵」活動時，與俄羅斯總統普丁、北韓最高領導人金正恩談及器官移植的話題，甚至說出「 70 歲還是孩子」的言論，認為按照習近平的說法， 72 歲的他也只是個小孩，「是小孩長身高應該沒有問題吧，沒必要大驚小怪」。

