習近平APEC壓軸登場！ 喊中國不會關閉大門「只會越開越大」

大陸國家主席習近平壓軸現身APEC峰會。

2025年亞太經合會議（APEC）今天（31日）上午在南韓慶州的和白會議展覽中心（HICO）登場，南韓總統李在明親自迎接21個會員國領袖及貴賓，包括日本首相高市早苗、新加坡總理黃循財、IMF總裁喬治艾娃與馬來西亞首相安華與加拿大總理卡尼等人。另外大陸國家主席習近平壓軸入場，也是李在明就任後首次與習近平面對面互動。

根據《韓聯社》、《News1》報導，李在明這次親自迎接21個APEC會員國的領導人到場，至於大陸國家主席習近平則是在上午10時2分（台灣時間上午9時2分）現身，也是壓軸現身的領導人。李在明以「歡迎到來」問候，並詢問「來這裡的路上還方便嗎」，習近平則回應「您好」。

另外習近平也在南韓慶州APEC會議發表談話，回應大陸始終堅持對外開放的基本國策，以實際行動推動建設開放型世界經濟。也說「中國對外開放的大門不會關閉，只會越開越大！」另外根據央視新聞報導，習近平共提出5點建議。包括共同維護多邊貿易體制、共同營造開放型區域經濟環境、共同維護產業鏈供應鏈穩定暢通、共同維護產業鏈供應鏈穩定暢通與共同促進普惠包容發展。