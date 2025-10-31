習近平APEC演說籲供應鏈暢通 「拉手非鬆手、延鏈非斷鏈」

大陸國家主席習近平今出席APEC會議發表演說表示，各方應共同維護多邊貿易體制，營造開放經濟環境，並維護產業鏈與供應鏈穩定暢通，他呼籲各國「拉手而不是鬆手、延鏈而不是斷鏈」。

《新華網》報導，亞太經合組織（APEC）第32次領導人非正式會議第一階段會議，今在南韓慶州舉行，由南韓總統李在明主持，習近平出席並發表演說。

習近平指出，當前世界百年未有之大變局加速演進，亞太地區發展面臨的不穩定、不確定因素增多，「越是風高浪急，越要同舟共濟。」習近平表示，各方應堅守APEC促進經濟增長、增進人民福祉的初心，堅持開放發展分享機遇、實現共贏，推進普惠包容經濟全球化，構建亞太命運共同體。

習近平並提出5點倡議。第一，共同維護多邊貿易體制，踐行真正的多邊主義，提高以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制的權威性與有效性，更好保障發展中國家的正當權益。

第二是共同營造開放型區域經濟環境。持續推進貿易和投資自由化便利化，深化財金合作與區域經濟一體化進程。第三是共同維護產業鏈供應鏈穩定暢通。堅持「拉手」而不是「鬆手」、「延鏈」而不是「斷鏈」，積極尋找更多利益契合點，推動互聯互通。

第四是共同推進貿易數位化、綠色化。發揮數位技術在跨境貿易的促進作用，破除綠色壁壘，拓展清潔能源與綠色產業合作。第五是共同促進普惠包容發展。堅持以人民為中心，推動經濟全球化更加包容、更可持續，讓發展成果惠及亞太全體人民。

